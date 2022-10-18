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В разрешении 16K RTX 4090 выдала не больше 10 FPS в Microsoft Flight Simulator
К 16K-геймингу современный карты не готовы.
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В материалах про RTX 4090 и обзорах на неё можно часто услышать, что с данной картой пришла эра полноценного 4K-гейминга. Стоит заметить, что так говорили и про RTX 3090 Ti, однако лишь отчасти: некоторые игры флагман Ampere потянуть всё таки не мог. Решив перепрыгнуть сразу одно поколение, энтузиасты проверили, на что способна RTX 4090 в 16K-гейминге в популярной Microsoft Flight Simulator. Речь идёт о разрешении 15360х8640p.

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По данным автора YouTube-канала zWORMz Gaming, карта к 16K явно не готова. Во-первых, как только Microsoft Flight Simulator была запущена на максимальных настройках графики в 8640p, она сразу же вылетела из-за слишком высокой нагрузки на ускоритель. Во-вторых, даже на минимальных настройках игра еле-еле двигалась, а количество FPS не превышало 10 кадров в секунду с временными просадками до 6 кадров. При этом карта была загружена на все 100%, как и её 24Gb памяти.

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Более-менее приемлемые результаты RTX 4090 смогла продемонстрировать в той же игре, но с разрешением 8K (7680х4320p): на максимальных настройках – 29 FPS, с включённым DLSS 2.0 – стабильные 70 FPS. Такие результаты были зафиксированы над Нью-Йорком, который, как известно, славится обширной инфраструктурой. Вероятнее всего, в других локациях количество FPS будет ощутимо выше.
Источник.

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#rtx 4090 #16k
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В разрешении 16K RTX 4090 выдала не больше 10 FPS в Microsoft Flight Simulator
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