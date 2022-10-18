Ранее предполагалось, что оно войдёт в состав подписки Premium.

С начала сентября и до сегодняшних дней некоторые пользователи видеохостинга YouTube, особенно из Америки, сообщали, что им недоступно разрешение 4K. Вернее, правильнее будет сказать, что оно доступно, однако теперь только по подписке Youtube Premium, которая в России стоит 199 рублей. По данным издания TechCrunch, после проведённого исследования этого вопроса компания Google так и не ответила журналистам, станет ли 4K платным.

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В конце прошлого месяца также стало известно, что YouTube экспериментирует с количеством рекламных роликов перед началом видео. Сейчас их максимальное количество составляет 2 рекламы по 15 сек. Первые "тестировщики" нового обновления смотрели сразу 10 коротких роликов общим хронометражем в минуту.

Как утверждает TeamYouTube у себя в Twitter, оба эксперимента на данный момент уже завершены, а сотрудники анализируют их результаты. Кроме того, в компании всё-таки решили, что зрители обязаны иметь неограниченный доступ к разрешению 4K на видео без приобретения подписки Youtube Premium.

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Напомним, подписка Premium даёт следующие преимущества:

Полное отсутствие рекламы в приложении

Возможность загрузить видео на устройство

Фоновое воспроизведение роликов

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