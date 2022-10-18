Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Kachka За пост начислено вознаграждение
Инсайдер: NVIDIA не выпустит на рынок RTX 4090 Ti
Мощностей RTX 4090 хватит для удержания лидерства.
рекомендации
<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>
Eщё одна <b>RTX 4090</b> - недавно так стоили 3090
3080 Ti очень дешево в Ситилинке
4090 в XPERT.RU дешево, надо брать
RTX 3070 - цена идет к 40 тр
Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри

Спустя почти неделю после релиза видеокарт GeForce RTX 4090 в компании NVIDIA до сих пор не знают, что делать с флагманской RTX 4090 Ti, которая, по слухам, уже проходит различные тестирования. Если верить инсайдерам, её результаты пока не впечатляют: из-за слишком высокой производительности нынешние системы охлаждения не выдерживают мощности карты и выходят из строя, а внутренние компоненты, которые должны сдерживать тепло, плавятся.

реклама

Некоторое время назад говорилось, что NVIDIA выпустит на рынок RTX 4090 Ti только в том случае, если новые чипы AMD Radeon RX 7000 смогут обогнать RTX 4090 по производительности. Если же они будут отставать, а RTX 4090 получит звание самой мощной видеокарты на следующие несколько лет, её Titan-версия фактически окажется бесполезной и ненужной.

Одновременно с этим инсайдеры утверждают, что AMD взяла иной курс: теперь компания не будет пытаться догнать Ada Lovelace по мощностям, однако чипы RDNA3 появятся по более привлекательным ценам. Косвенное подтверждение этой теории опубликовал у себя на странице в Twitter известный инсайдер по оборудованию Kopite7kimi, который почти не ошибался в своих прогнозах.

рекомендации
RTX 3070 - цена идет к 40 тр
3080 Ti - цена упала на порядок
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
RTX 3080 - цены идут к 60 тр
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр
RTX 3080 - цена РУХНУЛА. Смотри
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

По его словам, у NVIDIA нет никаких причин выпускать RTX 4090 Titan, когда устройства AMD не показывают аналогичную производительность, что и RTX 4000.
Источник.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nvidia #ada lovelace #rtx 40 #rtx 4090 #rtx 4000 #rtx 4090 ti
2
Показать комментарии (2)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Террористы расстреляли 11 добровольцев на полигоне в Белгороде, Украина погружается во тьму
129
Илон Маск "дал заднюю", решив все таки платить из собственного кармана за Starlink на Украине
13
Китайские майнеры распродают свои фермы за бесценок – GeForce RTX 3060 Ti от 13 450р
9
Геймеры выбирают видеокарты NVIDIA – 5 игровых GPU на любой кошелёк для игр в 1080р, 2К и 4К
5
Крупнейшая криптобиржа Binance открыла фонд на $500 000 000 для кредитования майнеров
4
Цены на процессоры упали до минимальных значений: Ryzen 5 5600 продаётся за $129
37
Безлопастные ветрогенераторы Aeromine вырабатывают на 50% больше энергии, чем солнечные фотоэлементы
+
Иран может передать России баллистические ракеты малой дальности, но большого потенциала
17
Шило на мыло – стоит ли менять GeForce RTX 3080 Ti с мылом на GeForce RTX 4090 без мыла по тестам Hs
9
Cтранную рябь и структуры неизвестной природы обнаружили астрофизики на границе гелиосферы
+
Российский процессор Baikal BE-S1000 показал выдающиеся результаты, но никогда не будет выпускаться
18
Инженер установил в Tesla бензогенератор и проехал на EV более 2500 км
+
Чтобы получить приглашение на покупку NVIDIA GeForce RTX 4090 Founder Edition, нужно обладать видеокартой одного из двух предыдущих поколений
1
Инвестиция в NFT Логана Пола подешевела с 623 000 долларов до 10
9
Энтузиасты показали The Elder Scrolls V: Skyrim в связке с RTX 4090 и трассировкой лучей
2
Представлена видеокарта RTX 4090 со встроенным спиртовым уровнем
14
RTX 4090 Vulcan установила четыре мировых рекорда по разгону
7
Ученые из Ноттингема разработали текстиль с вшитыми солнечными элементами
1
Доля поставляемых в Россию бракованных электронных компонентов из Китая взлетела до 40%
2
Исследователи разработали земноводного робота-черепаху, способного трансформировать ноги в ласты
+

Популярные статьи

Получаем бесплатные монеты MBASE от немецкого криптопроекта, который уже торгуется на бирже
8
Обзор на бесплатную и классную пьезозажигалку Luxlite Standart
18
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Октябрь)
9
Мощнейшая, но непростая сборка с новым флагманом GeForce RTX 4090
32
Как я положил болт на MicroATX корпус, и у меня родилась идея всё скрутить на болты и гайки
45
Подробности о USB 4 2.0
17
3-я Мировая война начнётся в космосе – почему США и РФ могут начать сбивать спутники на орбите
16
Топ самых известных и лучших космических аппаратов мира
5
Как организовать охлаждение игрового компьютера
+

Сейчас обсуждают

Umid Xaydarov
15:47
Тот случай когда Соловьёву больше веришь, в его программе, чем западным инфопомойкам. Ведь там исход 1. Чтобы не случилось это Россия. Никаких альтернативных вариантов даже не рассматривают.
Западные СМИ десятками репортажей рассказывают про удары по Киеву, но ни слова про атаку Белгорода
Sergei Eremeev
15:46
что мешает купить готовое заводское решение даже райзер в комплекте )) разница 2 см он 14 см тоолщиной даже воду можно 2х секционную на морду вкорячить ..... перестань яйца лизать ...)))
Как я положил болт на MicroATX корпус, и у меня родилась идея всё скрутить на болты и гайки
ахахаxа
15:45
такой оружейный полигон незакроют так быстро
В США создали сверхзаразный штамм коронавируса COVID-19 с 80% смертностью у мышей
Abril Maya
15:45
Не беспокойтесь, сам вирус и доставка будут бесплатными.
В США создали сверхзаразный штамм коронавируса COVID-19 с 80% смертностью у мышей
kissofdevil
15:45
мударатор ты ваще понимаешь тематику данного сайта? Иди свою сраную войну пости на яплакале, кремлебот поганый
Западные СМИ десятками репортажей рассказывают про удары по Киеву, но ни слова про атаку Белгорода
Василий Сорокин
15:41
Вот к примеру нормальный мини корпус http://thg.ru/technews/20220210_175040.html
Как я положил болт на MicroATX корпус, и у меня родилась идея всё скрутить на болты и гайки
Болт на спице
15:40
Ну и как те? Зашла?
Как я положил болт на MicroATX корпус, и у меня родилась идея всё скрутить на болты и гайки
for2ne
15:38
Не вернётся.
Рынок ПК вернётся к нормальным темпам развития после пары кварталов коррекции
Саша Смирнов
15:36
Что бы доброе сделали)
В США создали сверхзаразный штамм коронавируса COVID-19 с 80% смертностью у мышей
kissofdevil
15:34
Вывалите его на поле боя, чтоб эта гребаная война закончилась
В США создали сверхзаразный штамм коронавируса COVID-19 с 80% смертностью у мышей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем