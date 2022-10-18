Мощностей RTX 4090 хватит для удержания лидерства.

Спустя почти неделю после релиза видеокарт GeForce RTX 4090 в компании NVIDIA до сих пор не знают, что делать с флагманской RTX 4090 Ti, которая, по слухам, уже проходит различные тестирования. Если верить инсайдерам, её результаты пока не впечатляют: из-за слишком высокой производительности нынешние системы охлаждения не выдерживают мощности карты и выходят из строя, а внутренние компоненты, которые должны сдерживать тепло, плавятся.

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Некоторое время назад говорилось, что NVIDIA выпустит на рынок RTX 4090 Ti только в том случае, если новые чипы AMD Radeon RX 7000 смогут обогнать RTX 4090 по производительности. Если же они будут отставать, а RTX 4090 получит звание самой мощной видеокарты на следующие несколько лет, её Titan-версия фактически окажется бесполезной и ненужной.

Одновременно с этим инсайдеры утверждают, что AMD взяла иной курс: теперь компания не будет пытаться догнать Ada Lovelace по мощностям, однако чипы RDNA3 появятся по более привлекательным ценам. Косвенное подтверждение этой теории опубликовал у себя на странице в Twitter известный инсайдер по оборудованию Kopite7kimi, который почти не ошибался в своих прогнозах.

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По его словам, у NVIDIA нет никаких причин выпускать RTX 4090 Titan, когда устройства AMD не показывают аналогичную производительность, что и RTX 4000.

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