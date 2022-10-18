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Kachka За пост начислено вознаграждение
Цены на процессоры упали до минимальных значений: Ryzen 5 5600 продаётся за $129
Ryzen 7 5800X и Ryzen 5 5600X тоже стоят дёшево.
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Недавний запуск процессоров AMD Ryzen 7000, как и ожидалось, повлёк за собой резкое падение цен на уже приевшиеся пользователям модели старых поколений. Например, с огромными скидками сейчас продаётся почти всё семейство Zen 3.

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Во-первых, Ryzen 5 5600, который по сути представляет собой Ryzen 5 5600X с пониженной частотой, получил звание самого популярного процессора в американском магазине Newegg и теперь продаётся всего за $129 вместо $199 на старте. За эту цену гарантирована производительность на уровне Ryzen 5 5600X ($299 на старте) и Intel Core i5-12400F (сейчас – $174).

Во-вторых, немного разогнанный Ryzen 5 5600X всё ещё стоит чуть дороже, чем хотелось бы: $193. Тем временем стоимость Ryzen 7 5800X упала на $161: $289 вместо $449 на старте.

Один из самых быстрых процессоров на рынке, Ryzen 9 5900X, можно найти в рознице за $399, тогда как во время релиза за него просили $549 (-27%).

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Наконец, топовый Ryzen 9 5950X, идеально подходящий для всех современных игр, стоит около $550, что на 31% ниже стартовой цены в $799. Топовый чип Intel – Core i9-12900K, напомним, доступен за $490, а чуть более медленный Core i7-12700K – за $349.
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