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Kachka За пост начислено вознаграждение
RTX 3070 в Китае продаются за $270, RTX 3060 Ti – за $215, а RTX 2060 – за $120
Конец майнинга расставил все точки.
рекомендации
<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>
Eщё одна <b>RTX 4090</b> - недавно так стоили 3090
4090 в XPERT.RU дешево, надо брать
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
4090 в Регарде, цена норм
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр

Несмотря на тот факт, что NVIDIA официально убрала с видеокарт RTX 3000 защиту от майнинга LHR, это ничего не изменило: на вторичный рынок попадают тысячи новых процессоров. Особенно дешево они сейчас стоят в Китае, где видеокарты вот-вот начнут продавать на развес.

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На момент написания материала можно найти следующие расценки:

  • Zotac GeForce RTX 3070 – $270
  • Gainward GeForce RTX 3060 Ti – $215
  • Gigabyte GeForce RTX 2070 – $150
  • MSI GeForce RTX 2070 – $140
  • Zotac GeForce RTX 2070 – $155
  • GeForce RTX 2060 Super – $140
  • GeForce RTX 2060 – $120
  • GeForce GTX 1660 – $90
  • GeForce GTX 1650 – $83
  • Radeon RX 590, RX 580, RX 470 – около $30

Что любопытно, дешёвые цены на видеокарты вовсе не означают, что их будут массово покупать геймеры. Опрос среди 278 человек показал, что б/у карту собираются купить только 20,5% опрошенных. В то же время 14,7% опрошенных рассказали, что уже приобрели бывший в употреблении чип, а 51,1% при любом раскладе будут ориентироваться на новый ускоритель. Вероятнее всего, поколения Ada Lovelace, а не Ampere.

рекомендации
RTX 3070 - цена идет к 40 тр
3080 Ti - цена упала на порядок
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр
3060 ASUS почти за 30 тр
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Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Стоит отметить, что на длительный срок карту после майнинга, как правило, не покупают, потому что большие нагрузки на память явно сократили количество часов работы устройства.
Источник.

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#amd #nvidia #rtx 3000 #rtx 30 #rtx 3070 #rtx 3060 ti #rtx 20 #rtx 2000
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