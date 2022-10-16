Конец майнинга расставил все точки.

Несмотря на тот факт, что NVIDIA официально убрала с видеокарт RTX 3000 защиту от майнинга LHR, это ничего не изменило: на вторичный рынок попадают тысячи новых процессоров. Особенно дешево они сейчас стоят в Китае, где видеокарты вот-вот начнут продавать на развес.

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На момент написания материала можно найти следующие расценки:

Zotac GeForce RTX 3070 – $270

Gainward GeForce RTX 3060 Ti – $215

Gigabyte GeForce RTX 2070 – $150

MSI GeForce RTX 2070 – $140

Zotac GeForce RTX 2070 – $155

GeForce RTX 2060 Super – $140

GeForce RTX 2060 – $120

GeForce GTX 1660 – $90

GeForce GTX 1650 – $83

Radeon RX 590, RX 580, RX 470 – около $30

Что любопытно, дешёвые цены на видеокарты вовсе не означают, что их будут массово покупать геймеры. Опрос среди 278 человек показал, что б/у карту собираются купить только 20,5% опрошенных. В то же время 14,7% опрошенных рассказали, что уже приобрели бывший в употреблении чип, а 51,1% при любом раскладе будут ориентироваться на новый ускоритель. Вероятнее всего, поколения Ada Lovelace, а не Ampere.

рекомендации RTX 3070 - цена идет к 40 тр 3080 Ti - цена упала на порядок 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр ASUS 3060 Ti уже за 40 тр 3060 ASUS почти за 30 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Стоит отметить, что на длительный срок карту после майнинга, как правило, не покупают, потому что большие нагрузки на память явно сократили количество часов работы устройства.

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