Апгрейд предыдущего поколения составил +50% к кадрам.

Наряду с анонсом видеокарт RTX 4080 и RTX 4090 на конференции GeForce Beyond была также представлена революционная технология DLSS 3.0, которjй, кажется, уделили недостаточно внимания. Как показали тесты, производительность новых карт Ada Lovelace и правда впечатляет, однако их стоимость в некоторых моментах количество кадров в играх нивелирует, чего явно не сказать о DLSS 3.0.

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Как сообщает пользователь Reddit с ником JusDax, в его распоряжение попала технология интеллектуального масштабирования NVIDIA DLSS 3, и он тут же решил протестировать её на старых видеокартах, причём имеется в виду даже не поколение Ampere.

В результате экспериментов с DLSS 3.0 и топовой GeForce RTX 2070 на старом чипе в разрешении 1440p и с включённым рейтрейсингом карта смогла выдать в Cyberpunk 2077 не более 35 FPS. Когда в игре была включена DLSS 3.0, чистая производительность выросла до 80 FPS, то есть более чем на 50%. Единственное, что смутило игрока – это маленькие замыливания и подтормаживания, однако, как он сам отметил, причина этого кроется в слабой оптимизации DLSS 3.0 с устаревшими продуктами NVIDIA.

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На данный момент пользователь тестирует DLSS 3.0 с RTX 3080, предварительно рассказывая, что проблемы наблюдаются всё те же.