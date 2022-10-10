В преддверии выхода новой видеокарты GeForce RTX 4090 розничные продавцы в США сильно снижают цены на ускорители нынешнего поколения, чтобы окончательно распродать запасы и подготовиться к релизу Ada Lovelace. Например, в крупной американской сети Newegg новую ZOTAC Gaming GeForce RTX 3090 Trinity OC пару дней назад можно было приобрести всего за $948 (60 тыс. рублей), хотя на старте продаж за неё просили минимум $1549.
реклама
В то же время на BestBuy продавалась MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio за $839, что составляет рекордную скидку в 45% по отношению к рекомендованной цене. К сожалению, карты быстро разобрали, и многие геймеры так и не успели купить её по самой дешёвой цене за всё время.
Чипы AMD тоже дешевеют: топовая Radeon RX 6900 XT на Newegg доступна за $669, что примерно на 34% меньше, чем карта должна стоить в рознице.
Во время большой распродажи RTX 3090 в комплектации Gaming X Trio от MSi продавалась за $629, однако предложение было ограничено.
Вероятно, в следующий раз карты упадут в цене, как только появятся первые результаты тестов GeForce RTX 4090 в играх, потому что, ориентируясь на них, станет понятно, что даже на данном этапе чипы RTX 3000 стоят слишком дорого.
Источник.