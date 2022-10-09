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Kachka За пост начислено вознаграждение
Новая RTX 3060 Ti с памятью GDDR6X будет стоить $409
Дата выхода карты по-прежнему неизвестна.
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Не так давно мы сообщали, что Nvidia планирует выпустить на рынок две дополнительные видеокарты серии RTX 3000 с топовыми графическими процессорами, чтобы быстрее распродать существующие запасы поколения Ampere. Одна из моделей – это GeForce RTX 3060 Ti Founders Edition с ускоренной памятью типа GDDR6X. Вчера вечером процессор засветился в базе данных крупного британского магазина Scan.

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Утверждается, что страница с обновлённой версией RTX 3060 Ti и правда отображается исправно, однако купить или оформить предзаказ на карту, как и предполагалось, пока что нельзя в связи с тем, что она до сих пор не была официально анонсирована компанией Nvidia. Вероятнее всего, страница GeForce RTX 3060 Ti GDDR6X появилась по той причине, что магазин готовит устройство к началу продаж.

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Как бы там ни было, ценник у карты указан весьма низкий: всего 369 фунтов ($409), учитывая, что другие карты данной модели продаются от 455 фунтов ($504), а в рознице их можно найти за 399 фунтов ($442). Кроме того, на сайте указано, что тактовая частота RTX 3060 Ti GDDR6X составит 1670 МГц, что на 5 МГц больше, чем у оригинальной модели.
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#rtx 3060 ti
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