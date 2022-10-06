Дешевле $1599 ничего взять не удастся.

Во время анонса видеокарт нового поколения Ada Lovelace компания Nvidia отметила, что рекомендованная стоимость GeForce RTX 4090 будет составлять $1599. Таким образом каждый партнёр должен представить в линейке хотя бы одну карту по рекомендованной розничной цене. Мы уже видели первые утечки, сообщающие, что в США самые бюджетные карты RTX 4090 получат примерно такую стоимость. В европейском регионе, где идёт наценка в 20%, таких цен найти не удастся.

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Сегодня, после публикации ряда обзоров на GeForce RTX 4090, компания Zotac решила раскрыть официальные цены на три модели: ZOTAC Gaming GeForce RTX 4090 Trinity, ZOTAC Gaming GeForce RTX 4090 Trinity ОС и ZOTAC Gaming GeForce RTX 4090 AMP Extreme AIRO.

ZOTAC Gaming GeForce RTX 4090 Trinity

Boost: 2520 МГц

$1599

ZOTAC Gaming GeForce RTX 4090 Trinity ОС

Boost: 2535 МГц

$1649

ZOTAC Gaming GeForce RTX 4090 AMP Extreme AIRO

Boost: 2580 МГц

$1699

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В предыдущем поколении мы видели, как партнёры уделяли существенно больше внимания разогнанным версиям топовых чипов вместо базовых GPU, из-за чего предложение на бюджетные карты оказалось крайне низким. Остаётся надеяться, что в будущем это изменится.

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