Во время анонса видеокарт нового поколения Ada Lovelace компания Nvidia отметила, что рекомендованная стоимость GeForce RTX 4090 будет составлять $1599. Таким образом каждый партнёр должен представить в линейке хотя бы одну карту по рекомендованной розничной цене. Мы уже видели первые утечки, сообщающие, что в США самые бюджетные карты RTX 4090 получат примерно такую стоимость. В европейском регионе, где идёт наценка в 20%, таких цен найти не удастся.
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Сегодня, после публикации ряда обзоров на GeForce RTX 4090, компания Zotac решила раскрыть официальные цены на три модели: ZOTAC Gaming GeForce RTX 4090 Trinity, ZOTAC Gaming GeForce RTX 4090 Trinity ОС и ZOTAC Gaming GeForce RTX 4090 AMP Extreme AIRO.
ZOTAC Gaming GeForce RTX 4090 Trinity
- Boost: 2520 МГц
- $1599
ZOTAC Gaming GeForce RTX 4090 Trinity ОС
- Boost: 2535 МГц
- $1649
ZOTAC Gaming GeForce RTX 4090 AMP Extreme AIRO
- Boost: 2580 МГц
- $1699
В предыдущем поколении мы видели, как партнёры уделяли существенно больше внимания разогнанным версиям топовых чипов вместо базовых GPU, из-за чего предложение на бюджетные карты оказалось крайне низким. Остаётся надеяться, что в будущем это изменится.
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