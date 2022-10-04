В Германии считают, что страна уже всё выплатила.

Уже некоторое время власти Польши и Германии обсуждают вопрос о выплате военных репараций за годы Второй мировой войны. По словам министра иностранных дел Польши Збигнева Рау, Германии в очередной раз была направлена нота с требованием о выплате $1,3 трлн за времена оккупации в 1939-1945 годах. В том числе речь идёт как о моральном ущербе посредством денежных выплат, так и о возвращении на историческую родину вещей, вывезенных с территории Польши за все те годы. Уточняется, что в список попали все вещи, которые имеют для Польши культурно-историческую ценность.

реклама

Лидер партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский к годовщине начала Второй мировой войны отметил, что данная сумма не является выдуманной, а экономика Германии не зря считается одной из сильнейших экономик в мире, поэтому $1,3 трлн не станут тяжёлым бременем для страны.

рекомендации 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3050 ASUS уже 30 тр <b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b> Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Также министерство культуры Польши в середине сентября направило похожую ноту России, потребовав вернуть семь вывезенных произведений искусства. В частности, к ним относятся четыре известные картины:

"Поклонение младенцу" Лоренцо ди Креди

"Христос и грешница" Луки Джордано

"Двое скорбящих святых" Аретино Спинелло

"Итальянский пейзаж со стаффажем" Андреа Локателли

Источник.