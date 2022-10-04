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Польша вновь требует от Германии $1,3 трлн репараций за годы Второй мировой войны
В Германии считают, что страна уже всё выплатила.
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Уже некоторое время власти Польши и Германии обсуждают вопрос о выплате военных репараций за годы Второй мировой войны. По словам министра иностранных дел Польши Збигнева Рау, Германии в очередной раз была направлена нота с требованием о выплате $1,3 трлн за времена оккупации в 1939-1945 годах. В том числе речь идёт как о моральном ущербе посредством денежных выплат, так и о возвращении на историческую родину вещей, вывезенных с территории Польши за все те годы. Уточняется, что в список попали все вещи, которые имеют для Польши культурно-историческую ценность.

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Лидер партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский к годовщине начала Второй мировой войны отметил, что данная сумма не является выдуманной, а экономика Германии не зря считается одной из сильнейших экономик в мире, поэтому $1,3 трлн не станут тяжёлым бременем для страны.

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Также министерство культуры Польши в середине сентября направило похожую ноту России, потребовав вернуть семь вывезенных произведений искусства. В частности, к ним относятся четыре известные картины:

  • "Поклонение младенцу" Лоренцо ди Креди
  • "Христос и грешница" Луки Джордано
  • "Двое скорбящих святых" Аретино Спинелло
  • "Итальянский пейзаж со стаффажем" Андреа Локателли
    Источник.
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#германия #вторая мировая война #польша
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