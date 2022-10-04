Тем не менее, поиграть в них пока не удалось.

Только-только, спустя почти 2 года с момента выхода PlayStation 5, хакеры начали вплотную подбираться ко взлому PS4, которой, между прочим, скоро исполнится 9 лет. Каким-то образом порог между консолями перескочили: как сообщают западные издания, хакеры смогли частично взломать PlayStation 5. По данным модера Лэнса Макдональда, эксплойт для PS5 с прошивкой 4.03 (актуальна до декабря 2021 г.), позволяет скачивать на консоль любые пиратские игры.

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С помощью программного обеспечения можно загружать на приставку игры, однако до их полноценного запуска пока что далеко. На данном этапе разработки эксплойт записывает и читает код, а над его исполнением по сей день бьются люди, знакомые с тем, как устроены консоли Sony. Соответственно, до тех пор, пока запуск игр не станет возможным, для обычных пользователей эксплойт фактически бесполезен. Кроме того, даже на указанной версии PS5 он работает не без проблем: иногда вылетает, иногда виснет. Со всеми версиями, вышедшими после 4.03, эксплойт не совместим.

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Вероятно, до полного взлома PlayStation 5 ещё могут пройти годы, однако недавний результат показывает, что защита Sony не является "непробиваемой", как ранее считалось. В любом случае, возможность загрузки пиратских игр может стать отправной точкой для дальнейших достижений в этой области.

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