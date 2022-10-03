Стоимость осталась неизвестной.

Как известно, мощность современных графических процессоров нового поколения настолько высока, что обычное охлаждение тремя кулерами на самой видеокарте уже не справляется. В связи с этим почти у каждого партнёра Nvidia в линейке есть модель с заводским разгоном и жидкостным охлаждением. Например, у MSI это Suprim Liquid X. Недавно свою карту с ЖО представила компания Gigabyte, назвав её GeForce RTX 4090 Aorus Waterforce. Что примечательно, она получила в точности такой же дизайн, как и флагманский чип Ampere GeForce RTX 3090 Ti.

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Среди новшеств у карты имеются:

Обновлённая печатная плата

Более мощный графический процессор AD102

Опорная пластина из меди

Три 120-мм кулера

Трубки длиной 460 мм

Немного изменённый логотип

Один 16-контактный разъём питания

Логотип GeForce с боковой стороны карты

Напомним, характеристики RTX 4090 включают:

16 384 CUDA

2,52 ГГц в Boost

24Gb GDDR6X

384-битная шина

TGP 450W

Минимальный блок питания – 850W

82,6 TFLOPS

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В Европе топовая модель поколения Ada Lovelace с жидкостным охлаждением обойдётся примерно в $2399. В США – $1749. Официальные цены станут известны 12 октября, когда чип появится в продаже.