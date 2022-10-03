Как известно, мощность современных графических процессоров нового поколения настолько высока, что обычное охлаждение тремя кулерами на самой видеокарте уже не справляется. В связи с этим почти у каждого партнёра Nvidia в линейке есть модель с заводским разгоном и жидкостным охлаждением. Например, у MSI это Suprim Liquid X. Недавно свою карту с ЖО представила компания Gigabyte, назвав её GeForce RTX 4090 Aorus Waterforce. Что примечательно, она получила в точности такой же дизайн, как и флагманский чип Ampere GeForce RTX 3090 Ti.
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Среди новшеств у карты имеются:
- Обновлённая печатная плата
- Более мощный графический процессор AD102
- Опорная пластина из меди
- Три 120-мм кулера
- Трубки длиной 460 мм
- Немного изменённый логотип
- Один 16-контактный разъём питания
- Логотип GeForce с боковой стороны карты
Напомним, характеристики RTX 4090 включают:
- 16 384 CUDA
- 2,52 ГГц в Boost
- 24Gb GDDR6X
- 384-битная шина
- TGP 450W
- Минимальный блок питания – 850W
- 82,6 TFLOPS
В Европе топовая модель поколения Ada Lovelace с жидкостным охлаждением обойдётся примерно в $2399. В США – $1749. Официальные цены станут известны 12 октября, когда чип появится в продаже.