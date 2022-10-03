Компания XFX о ней нигде не упоминала.

Как только майнинг Ethereum подошёл к концу, на вторичном рынке стали появляться диковинные модели видеокарт, которые никогда партнёрами анонсированы не были. Одна из таких – Radeon RX 6700 XL от компании XFX, – сделанная специально для добычи криптовалюты, а не для потребностей геймеров. Модель от XFX представляет собой классическую 3-кулерную видеокарту, о которой до сего момента практически никто не слышал.

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По данным Videocardz, этикетка устройства и правда подтверждает, что это реальный образец Radeon RX 6700 XL с 10Gb памяти и непростой историей: урезанные графические процессоры AMD обычно поставляет своим партнёрам, в числе которых и находится , однако сама компания XFX решила не выпускать данный чип на рынок, потому что в майнинге он бы принёс существенно больше прибыли. Таким образом, большинство карт RX 6700 XL до июня этого года в основном стояли в фермах.

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Несмотря на то, что устройство официально отсутствует в линейке XFX, оно бы и сейчас стало весьма интересным решением на рынке бюджетных видеокарт в связи с выходом более дорогих GeForce RTX 4000 и Radeon RX 7000. Т.к. устройство не сертифицировано, на его этикетке указана серия SWFT, а на корпусе – серия QICK.

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