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Kachka За пост начислено вознаграждение
MSI GeForce RTX 4090 появились на Newegg за $1599
Ещё несколько моделей ожидаются.
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Позавчера мы рассказывали вам о том, что компания MSi представила четыре линейки для видеокарт GeForce RTX 4000: SUPRIM, SUPRIM LIQUID, GAMING TRIO, VENTUS. Некоторые из них уже появились на Newegg – крупнейшем магазине США, торгующем оборудованием.

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Сообщается, что очень короткое время для предзаказов была доступна модель MSI GeForce RTX 4090 GAMING X TRIO по рекомендованной цене в $1599. На данный момент на сайте висят страницы MSI GeForce RTX 4090 GAMING X TRIO, MSI GeForce RTX 4090 SUPRIM X и MSI GeForce RTX 4090 SUPRIM LIQUID X, однако оформить на них предзаказ нельзя. Таким образом в модельном ряде отсутствует всего одна карта: MSI GeForce RTX 4090 Ventus. Цены, по которым будут приниматься предзаказы на последние две модели, пока что неизвестны.

Вероятнее всего, серия SUPRIM обойдётся чуть дороже, чем GAMING X TRIO по той причине, что будет иметь дополнительный заводской разгон карты в любое удобное время. SUPRIM LIQUID – уникальная серия исключительно для GeForce RTX 4090, вероятно, обойдётся ещё дороже, т.к. вместе со стандартной картой с разгоном в комплекте будет идти жидкостное охлаждение.

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Напомним, на презентации MSI GeForce RTX 4090 утверждалось, что более дорогие серии получат два режима работы: бесшумный и игровой.
Источник.

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