Вчера были представлены видеокарты нового поколения GeForce RTX 4080 12Gb, GeForce RTX 4080 16Gb и GeForce RTX 4090. Каждая из них получила свои уникальные характеристики и цены, о чём мы уже рассказывали. Большая часть партнёров Nvidia уже тоже представила свои версии ускорителей и, похоже, подошла очередь MSi. Три топовые карты поколения Ada Lovelace "поместятся" в четыре линейки:
- SUPRIM
- SUPRIM LIQUID
- GAMING TRIO
- VENTUS
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SUPRIM
- Карты SUPRIM созданы для производительности, эффективности и престижа
- Охлаждение TRI FROZR 3S
- До 10 сердечников
- Новая изогнутая конструкция вентиляторов
- Алюминий на внешней и задней стороне кожуха
- Настраиваемая подсветка RGB Mystic Light
- Dual BIOS: контроль шума видеокарты, разгон
SUPRIM LIQUID
- Только для RTX 4090
- Качественно новый уровень производительности благодаря системе жидкостного охлаждения
- Радиатор диаметром 240 мм
- 120-мм вентиляторы MSI Silent Gale P12
GAMING TRIO
- Новый дизайн TORX Fan 5.0: три вентилятора, система охлаждения Tri Frozr 3
- Медная пластина в основе радиатора
- В BIOS доступна возможность переключения между бесшумным и игровым режимом
- Настраиваемая подсветка Mystic Light Sync
VENTUS
- Три вентилятора TORX 4.0
- Скромный дизайн
- Задняя панель из полированного алюминия
В ближайшем будущем MSi анонсирует новые линейки.