Все модели имеют три вентилятора.

В начале этого года мы в первый раз услышали, что Nvidia может работать над видеокартой GeForce RTX 3070 Ti 16Gb, после чего все слухи о ней утихли вплоть до сегодняшнего дня. Как утверждает портал Wccftech со ссылкой на документы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), разработку карты взяла на себя компания Gigabyte, которая в дополнение к увеличенному объёму памяти оснастила её ещё и новым стандартом GDDR6X. Кроме данной модели ведётся разработка нескольких других обновлённых карт поколения Ampere.

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В документах ЕЭК были обнаружены следующие графические ускорители:

GV-N307TGAMING OC ST-16GD

(Gigabyte GeForce RTX 3070 Ti Gaming OC, 16Gb)

(Gigabyte GeForce RTX 3070 Ti Gaming OC, 16Gb) GV-N307TGAMING OC ST-8GD

(Gigabyte GeForce RTX 3070 Ti Gaming OC, 8Gb)

(Gigabyte GeForce RTX 3070 Ti Gaming OC, 8Gb) GV-N306TGAMING OC ST-8GD

(Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Gaming OC, 8Gb)

(Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Gaming OC, 8Gb) GV-N3060GAMING OC ST-12GD

(Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC, 12Gb)

Стоит отметить, что все модели из списка имеют модификацию Gigabyte Gaming OC, что означает, что они получат дополнительный разгон от производителя. В этой связи они будут поставляться с тремя вентиляторами для наилучшего охлаждения системы.

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Ожидается, что упомянутые процессоры выйдут на рынок в момент релиза первых карт серии GeForce RTX 4000, а те, в свою очередь, не появятся, пока на полках магазинов будут лежать лишние модели уже прошлого поколения.

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