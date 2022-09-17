Возможно, она была там в прошлом. Возможно, появится в будущем.

Сегодняшнее утро стало одним из важнейших эпизодов в изучении Марса – четвёртой планеты Солнечной системы, которая раньше считалась полностью безжизненной. По новым данным учёных, ссылающихся на находки марсохода Perseverance, на поверхности Красной планеты были обнаружены каменные породы, которые увековечили в себе следы органической жизни.

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В частности, речь идёт о камнях у берегов кратера Езеро, сформировавшегося около 3,5 млрд лет назад. Как утверждают учёные, все четыре собранных класса минералов имеют в своей структуре углерод, водород, кислород, азот, серу и фосфор. Наличие такой богатой органики в каменных породах может свидетельствовать о двух вещах: возможно, на Марсе когда-то в далёком прошлом была биологическая жизнь, а после её постигла фатальная участь; с другой стороны, следы кислорода могут являться предпосылкой к развитию жизни на Красной планете в будущем. Какой из двух вариантов более реалистичен, учёные пока не выяснили.

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Сообщается, что все найденные минералы будут в скором времени отправлены на Землю для более детального изучения учёными NASA. В то же время они не исключают, что похожие породы уже имеются на нашей планете.

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