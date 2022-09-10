Спойлер: ничего хорошего это не означает.

Несколько дней назад мы писали, что компания Microsoft резко начала возвращать пользователям, предзаказавшим S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, их потраченные средства. Естественно, это сразу вызвало в сети переполох: как известно, игры серии часто переносили в прошлом, поэтому у геймеров есть повод для волнения. Стоит отметить, что сама вторая часть изначально должна была выйти в 2021 г. Чтобы прояснить ситуацию, журналисты англоязычного сайта Wccftech связались с разработчиками игры – украинской студией GSC Game World, – и спросили их напрямую.

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По словам менеджера по связям с общественностью и развитию бизнеса Захара Бочарова, студия была вынуждена перенести игру на 2023 г., о чём было известно ещё с выставки Microsoft E3 Show, а возвращение денег за предзаказы – это стандартная процедура Microsoft для игр, у которых долгое время нет точной даты выхода. Разработчики утверждают, что пока они не могут опубликовать точную дату, в Steam и других магазинах показывается аналог "заполнителя" – 23 декабря 2023 г. Тем не менее, это вовсе не означает, что игра обязательно выйдет зимой следующего года.

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