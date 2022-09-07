Разработчики ситуацию не комментируют.

Ещё больше 2-х месяцев назад Microsoft во время очередной игровой презентации поставила S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl в ряд игр, которые выйдут в 2023 г., хотя тогда ни о чём подобном разработчики даже не упоминали. Как позже выяснилось, из-за ряда причин украинская студия GSC Game World действительно была вынуждена перенести проект, чтобы окончательно его доделать перед релизом. Предполагалось, что новой датой выхода стал декабрь 2023 г.

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Сегодня вечером многие Telegram-каналы игровой тематики начали сообщать, что им пишут расстроенные геймеры, которые предзаказали S.T.A.L.K.E.R. 2 у Microsoft. По их словам, компания резко стала возвращать средства, а предзаказы автоматически отменяются по неизвестной причине. Всем, кому вернули деньги, команда Xbox отсылает письмо, в котором утверждает, что дата выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 изменилась. Когда проект будет доступен, не уточняется.

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Более подробная информация по данному поводу должна появится на сайте Xbox.com, однако на момент написания материала там нет ничего нового. На странице игры в магазине Microsoft Store по-прежнему указано, что новый Сталкер выйдет 8 декабря 2022 г. Разработчики данную ситуацию никак не комментируют.