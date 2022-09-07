Релиз архитектуры Ada Lovelace тем временем планируется через 2 недели.

Изо дня в день инсайдеры, связанные с розничными продажами видеокарт Nvidia, утверждают, что компания хочет как можно быстрее продать все ускорители и очистить полки магазинов перед запуском новой архитектуры Ada Lovelace. Подтверждение тому – огромные скидки на чипы, особенно топовые. Тем не менее, сообщается, что Nvidia готовится к релизу сразу трёх новых процессоров старого поколения Ampere: RTX 3060, RTX 3060 Ti и RTX 3070 Ti.

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Такие карты уже существуют, однако в скором времени, по данным MEGAsizeGPU, у них появятся альтернативные версии. Например, GeForce RTX 3070 Ti получит новый вариант на графическом процессоре AD102 вместо оригинального GA104. Предполагается, что все характеристики останутся прежними: 6144 ядра CUDA, 8Gb памяти GDDR6X, 256-битная шина и 290 TGP.

Вторая модель, RTX 3060 Ti, сохранит ядро графического процессора GA104, но будет обновлена до 8Gb памяти GDDR6X, тогда как существующая модель работает на стандарте GDDR6.

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Третья модель, RTX 3060, получит урезанную память и шину: 8Gb и 128-битный интерфейс вместо 12Gb и 192-битного интерфейса у нынешнего ускорителя. Все остальные спецификации меняться не будут. По данным портала Wccftech, цена на данные устройства будет ещё более привлекательной, чем на оригинальные видеокарты.

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