Ускорители, тем временем, всё ещё иногда продаются дороже РРЦ.

Уже продолжительное время цены на видеокарты находятся в постоянном падении: вначале они начали снижаться в США, где топовые модели поколения Ampere сейчас стоят смешных денег по сравнению с январём 2022 г., а потом очередь подошла к Европе и остальным регионам. Стоит заметить, что сегодня, как и несколько месяцев назад, в Европе всё ещё нельзя найти ускорители по американским ценам, а средне-бюджетные модели никак не опускаются до рекомендованных производителем цен.

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В связи с тем, что Nvidia в качестве главной задачи поставила себе цель распродать серию RTX 3000 как можно быстрее, что лично подтвердил глава компании Дженсен Хуанг, рекомендованные цены в Европе начали постепенно опускаться. Например, по свежим данным от Videocardz, недавно стали официально стоить дешевле три модели:

RTX 3080 Ti

RTX 3090

RTX 3090 Ti

На момент написания материала ситуация с ценами на ускорители в Европе обстоит следующим образом:



MSRP Январь 2022 г. Сентябрь 2022 г. Разница RTX 3090 Ti 2 249 евро - 1 329 евро -920 евро RTX 3090 1 549 евро 1 649 евро 1 199 евро -350 евро RTX 3080 Ti 1 199 евро 1 269 евро 1 089 евро -110 евро RTX 3080 719 евро 759 евро 759 евро +40 евро RTX 3070 Ti 619 евро 649 евро 649 евро +30 евро RTX 3070 519 евро 549 евро 549 евро +30 евро RTX 3060 Ti 419 евро 439 евро 439 евро +20 евро

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