Уже продолжительное время цены на видеокарты находятся в постоянном падении: вначале они начали снижаться в США, где топовые модели поколения Ampere сейчас стоят смешных денег по сравнению с январём 2022 г., а потом очередь подошла к Европе и остальным регионам. Стоит заметить, что сегодня, как и несколько месяцев назад, в Европе всё ещё нельзя найти ускорители по американским ценам, а средне-бюджетные модели никак не опускаются до рекомендованных производителем цен.
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В связи с тем, что Nvidia в качестве главной задачи поставила себе цель распродать серию RTX 3000 как можно быстрее, что лично подтвердил глава компании Дженсен Хуанг, рекомендованные цены в Европе начали постепенно опускаться. Например, по свежим данным от Videocardz, недавно стали официально стоить дешевле три модели:
- RTX 3080 Ti
- RTX 3090
- RTX 3090 Ti
На момент написания материала ситуация с ценами на ускорители в Европе обстоит следующим образом:
|MSRP
|Январь 2022 г.
|Сентябрь 2022 г.
|Разница
|RTX 3090 Ti
|2 249 евро
|-
|1 329 евро
|-920 евро
|RTX 3090
|1 549 евро
|1 649 евро
|1 199 евро
|-350 евро
|RTX 3080 Ti
|1 199 евро
|1 269 евро
|1 089 евро
|-110 евро
|RTX 3080
|719 евро
|759 евро
|759 евро
|+40 евро
|RTX 3070 Ti
|619 евро
|649 евро
|649 евро
|+30 евро
|RTX 3070
|519 евро
|549 евро
|549 евро
|+30 евро
|RTX 3060 Ti
|419 евро
|439 евро
|439 евро
|+20 евро