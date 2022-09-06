Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Kachka За пост начислено вознаграждение
Nvidia снизила рекомендованные цены на топовые модели RTX 3000 Founders Edition в Европе
Ускорители, тем временем, всё ещё иногда продаются дороже РРЦ.
рекомендации
RTX 3050 - цены идут к 20 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3080 Gigabyte за 70 с началом
3060 Ti за 40 тр в Регарде
3060 ASUS дешевле 40 тр

Уже продолжительное время цены на видеокарты находятся в постоянном падении: вначале они начали снижаться в США, где топовые модели поколения Ampere сейчас стоят смешных денег по сравнению с январём 2022 г., а потом очередь подошла к Европе и остальным регионам. Стоит заметить, что сегодня, как и несколько месяцев назад, в Европе всё ещё нельзя найти ускорители по американским ценам, а средне-бюджетные модели никак не опускаются до рекомендованных производителем цен.

реклама

В связи с тем, что Nvidia в качестве главной задачи поставила себе цель распродать серию RTX 3000 как можно быстрее, что лично подтвердил глава компании Дженсен Хуанг, рекомендованные цены в Европе начали постепенно опускаться. Например, по свежим данным от Videocardz, недавно стали официально стоить дешевле три модели:

  • RTX 3080 Ti
  • RTX 3090
  • RTX 3090 Ti

На момент написания материала ситуация с ценами на ускорители в Европе обстоит следующим образом:


 MSRP Январь 2022 г. Сентябрь 2022 г. Разница
RTX 3090 Ti 2 249 евро                  - 1 329 евро -920 евро
RTX 3090 1 549 евро 1 649 евро 1 199 евро -350 евро
RTX 3080 Ti 1 199 евро 1 269 евро 1 089 евро -110 евро
RTX 3080 719 евро 759 евро 759 евро +40 евро
RTX 3070 Ti 619 евро 649 евро 649 евро +30 евро
RTX 3070 519 евро 549 евро 549 евро +30 евро
RTX 3060 Ti 419 евро 439 евро 439 евро +20 евро
рекомендации
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3050 ASUS уже 30 тр
-30% на 6700XT ASUS
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Источник.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nvidia #видеокарты #rtx 3000 #rtx 30
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

NVIDIA снижает цены на производительные модели видеокарт GeForce RTX 30 в Европе
Intel посоветовала покупать NVIDIA или AMD, а не Intel ARC, если у вас нет поддержки Resizable BAR
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

5 сентября стартует распродажа на Aliexpress - на какие смартфоны стоит обратить внимание
15
NVIDIA избавляется от видеокарт текущего поколения – GeForce RTX 3080 Ti на BestBuy стоит 45 000р
15
Amazon с треском провалил старт самого дорогого сериала в истории за $470 млн
48
Китайский майнер купил видеокарту GeForce RTX 3080 на 20 Гб для добычи Эфира за 37 000 рублей
5
Держатели Эфира ожидают подорожания криптовалюты, а крупные майнеры заводят Биткоины на биржи
6
В сети появился ещё один тест процессора Intel Core i9-13900K
14
Как тебе такое, Геральт из Ривии – какую видеокарту купить для повторного прохождения The Witcher 3
19
Центробанк напечатал рекордное количество рублей, а инфляционные риски растут
30
Биткоин и Эфир будут дорожать, а к 2040г криптовалюты превратятся в Linux финансы – Виталик Бутерин
5
Графические карты GeForce RTX 3080 20 ГБ появились в продаже по цене от 432 долларов
7
Гиперзвуковой МиГ-41 сможет выполнять задачи в открытом космосе
28
Выбираем видеокарту NVIDIA правильно – 6 игровых моделей, которые стоят каждого потраченного рубля
7
В Германии нейросеть создаст полнометражный фильм
1
Илон Маск проехался катком по Кольцу власти от Amazon
3
С 6 сентября криптовалютные биржи приостановят ввод и вывод ETH
11
Системные требования ролевого экшена Steelrising: для запуска понадобится RTX 2060
3
В сети появилась фотография видеокарты GeForce RTX 3090 SUPER с черным кулером
5
Ощутимое падение скорости DDR5 для Ryzen 7000 при установке четырёх модулей подтверждено Gigabyte
15
Инсайдер раскрыл характеристики печатных плат RTX 4080 и RTX 4090
4
Появились свежие фото материнской платы MSI MEG X670E Ace
2

Популярные статьи

Авито стало взымать плату с продавцов за просмотры объявлений
78
Советская символика в Аtomic Heart может задеть чувства некоторых игроков, но игра выходит отличная
135
Покупка брендового компьютера - плата за эксклюзивность и качество или...
66
10 самых популярных SSD объемом 500-512 ГБ в сентябре 2022 года
15
Какой процессор я бы купил, если бы был миллионером – 5 CPU для продвинутых геймеров и оверклокеров
21
Главные игры сентября 2022 года
13
Мои впечатления от игры Dead Space. Часть 2
6
Age of Wonders. Современность фаната. Часть 3-2, AoW 3
1

Сейчас обсуждают

ЁЖИКвTUMАНЕ
19:29
Оптимизм это хорошо,но ты свою жопу то побереги пока , а то скоро к тайцам своим любимым побежишь и будешь им там конкуренцию устраивать на интимном рынке труда))
Советская символика в Аtomic Heart может задеть чувства некоторых игроков, но игра выходит отличная
Zorro
19:28
Должен потянуть в 2к.
Советская символика в Аtomic Heart может задеть чувства некоторых игроков, но игра выходит отличная
Роман Ильягулов
19:28
Когда уже власти разрешат всё ломать и пиратить?)))
Страницы ремейка Dead Space появились в Steam и Epic Games Store — русского языка в списке нет
Sheshenbek
19:26
Понтуюсь, ведь хохлы думают здесь в России мне еду ни на что покупать.
Советская символика в Аtomic Heart может задеть чувства некоторых игроков, но игра выходит отличная
Роман Ильягулов
19:25
Нужно перекрасить Марс в голубой цвет и не будет ожогов. А по поводу старения - у Эдгара Берроуза марсиане живут около 1000 лет И Джон Картер тоже стал долгожителем🤣🤣🤣🤣
Американцы рассчитали, как себя будет чувствовать человек, длительное время проживающий на Марсе
Sheshenbek
19:24
Интересно мой монстр потянет эту игруху. 5600х 3060ti
Советская символика в Аtomic Heart может задеть чувства некоторых игроков, но игра выходит отличная
Zorro
19:24
Так не спеши шибко. все займем увидишь. окраина же не маленькая. она размерам как вся европа.
Советская символика в Аtomic Heart может задеть чувства некоторых игроков, но игра выходит отличная
Павел Иванов
19:24
Ого, нейросеть "Zelot" научилась генерить контент не только про крипту и видеокарты.
Центробанк напечатал рекордное количество рублей, а инфляционные риски растут
ахахах
19:23
щас на украине су-57 проходят испытания,такого полигона ненайти просто
В России рассказали об истребителе МиГ-41, который способен сбивать американские F-22 и F-35
ЁЖИКвTUMАНЕ
19:22
Из брикс уже все куй положили на Россию,даже Китай,который ждёт не дождётся,когда РФ настолько ослабнет,что можно будет оттяпать ДВ.
Советская символика в Аtomic Heart может задеть чувства некоторых игроков, но игра выходит отличная
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем