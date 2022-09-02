Последние несколько месяцев рынок видеокарт стремительно сокращается, а цены на ускорители всех сегментов поэтапно сходят вниз. Это можно заметить как на устройствах AMD, так и на Nvidia, однако тенденция по-прежнему осталась старая: дешевеют не популярные у пользователей чипы, а дорогие флагманские устройства за более чем $800. Ещё в начале прошлого месяца инсайдеры утверждали, что скоро Nvidia объявит о том, что рекомендованные цены снизятся на все чипы без исключения. Вчера это подтвердил генеральный директор компании Дженсен Хуанг.
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По словам Хуанга, Nvidia работала с динамичным рынком, вследствие чего у неё скопились не самые маленькие запасы карт поколения Ampere. Основная задача компании в последующие 2 квартала будет состоять в том, чтобы сократить эти запасы по максимуму и по возможности даже свести до нуля, дабы дать "свободный" старт видеокартам RTX 4000, которые, к слову, уже почти готовы к запуску.
В том же отчёте Хуанг подтвердил, что его компания внедрила программы по ценовому позиционированию своих продуктов, а также уведомила об этом партнёров.
Финансовый директор Nvidia Колетт Кресс рассказала, что из-за падения спроса на игровые графические процессоры доход от них во всём мире резко упал, поэтому пришло время корректировать (снижать) цены. Этого требуют макроэкономические препятствия и новая архитектура Ada Lovelace.
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