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Kachka За пост начислено вознаграждение
Игрок потратил 10 тыс. часов, чтобы выкопать в Minecraft весь мир до самого бедрока
В новой версии ему бы не хватило целой жизни.
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Как и в любой другой игре, в Minecraft полно энтузиастов, которые готовы отдать всё своё время на достижение какой-то странной цели, непонятной для большинства людей. Например, недавно мы рассказывали, как фанат игры потратил 2 500 часов, чтобы найти конец мира или, как его ещё называют, край карты. Спустя всё это время его путешествие подошло к концу, когда персонаж внезапно провалился сквозь текстуры. Спастись от падения не помогла ни еда, ни активное "клацанье" по клавиатуре и мышке.

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Ещё более уникальное достижение получил фанат Minecraft, который выкопал до бедрока (дна игры) весь мир. Всем известно, что в игре карта никогда не заканчивается, поэтому с первого взгляда это может показаться невозможным. Тем не менее, игрок проводил время на старой версии PlayStation 4, где карта ограничена 862 блоками в ширину и 64 блоками в высоту. На выкапывание всего мира пользователю потребовалось более 10 тыс. часов.

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По словам геймера, данным достижением он не ограничится: далее планируется выкопать весь ад, а затем и край. Чтобы достичь бедрока в обычным мире, игрок сломал около 47 млн блоков. В новой версии это количество будет генерироваться по мере прохождения в глубь мира, поэтому на выкапывание всего Minecraft пользователю не хватит целой жизни.

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