Полтора года игры ушли в никуда.

Как известно, в самой знаменитой песочнице Minecraft нет конца карты. Его пытались найти многие геймеры, беспощадные к своему времени. До сих пор успешного результата не достиг никто. Ещё одну неудачную попытку совершил недавно блогер с ником Mystical Midget, который решил, что станет первым, кто откроет край карты и посмотрит, что же там находится. Частично, своей цели он достиг, однако в качестве результата получил одно лишь разочарование.

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Как следует из данных СМИ, Mystical Midget поставил на кон всё: он решил во что бы то ни стало дойти до края карты Minecraft. Под конец путешествия он прошёл пешком 32 миллиона блоков. На это у него ушло полтора года, за которые он наиграл в игру более 2500 часов. Спустя всё это время он дошёл до заветного края, но вместо того, чтобы подарить игроку незабываемые впечатления или уникальный контент, Minecraft начал тормозить и в итоге забросил его в бесконечные текстуры. Несмотря на то, что блогер в полёте восстанавливал здоровье пищей, в конце концов он ударился об невидимый блок и погиб.

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По словам Mystical Midget, смерть на 420-м дне челленджа – это знак судьбы. Теперь, когда его миссия наконец завершена, он может просто насладиться Minecraft, как и все остальные игроки.