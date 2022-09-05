На рынок карты так и не попали.

Вчера СМИ быстро разнесли по сети фотографии невыпущенных карт GeForce RTX 3090 SUPER и RTX 3080 20Gb от MSI, которые появились на рынке вследствие перехода криптовалюты Ethereum на протокол PoS, не позволяющий добывать монеты за счёт работы видеокарт. В связи с приходом нового протокола майнеры столкнулись с простым выбором: продать карты на б/у-рынок, либо искать новый источник дохода – криптовалюту с хорошей историей, на которой можно было бы зарабатывать прежние средства.

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Некоторые майнеры решили не заморачиваться и просто распродать свои фермы. Как оказалось, некоторые из них содержали уникальные образцы RTX 3080 Ventus 3X OC 20Gb от MSI. Что любопытно, аналогичные модели других производителей пока что обнаружены не были. Весьма вероятно, что компания осознано продавала ускорители без LHR добытчикам криптовалют, чтобы получить с них большую прибыль, т.к. они, как правило, приобретают не одно устройство, а целые партии. Иногда 100-200 и больше штук.

Как сообщает пользователь с ником honxxing2020, одна из MSI RTX 3080 Ventus 3X OC 20Gb была куплена в Китае за $600 и протестирована в ETHASH, где показала не слабый результат – 97,48 MH/s.

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Стоит отметить, что даже если MSI и занималась чем-то таким, пытаться купить эти карты сейчас нет смысла: во-первых, эра майнинга ETH почти подошла к концу, а во-вторых, Nvidia вот-вот выпустит новую архитектуру, и в старой смысла уже не будет. Даже если у MSI RTX 3080 Ventus 3X OC чуть больше памяти, чем у рыночных моделей. Кроме прочего, данные ускорители никогда не получали официальные драйвера, а это означает, что они хороши только в майнинге, а не в играх.

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