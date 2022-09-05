RTX 4080 получит две совершенно разных платы.

Согласно новой утечке от инсайдера MEGAsizeGPU, ему стали известны характеристики двух топовых видеокарт поколения Ada Lovelace. По его словам, GeForce RTX 4090 будет поставляться с одним вариантом печатной платы, а RTX 4080 — с двумя.

реклама

Сообщается, что первый и единственный вариант RTX 4090 будет иметь 24Gb памяти, GDDR6X, 21 Гбит/с, 384-битную шину, TGP в районе 450W и невиданную доселе производительность. Что касается дизайна платы, он у ускорителей будет один – референсный, то есть Founders Edition – версия видеокарты такой, какой её видят разработчики.

Ситуация с RTX 4080 чуть интереснее: тут помимо Founders Edition будет ещё и дизайн платы от партнёров, что автоматически включает заводской разгон и интересные цветовые решения. MEGAsizeGPU утверждает, что первая RTX 4080 получит 12Gb GD6X, 9728 ядер, 23 Гбит/с, 256-битную шину, 340 TGP и партнёрские конфигурации, однако стоит отметить, что данные характеристики ещё подлежат уточнению: до сего момента существование версии на 12Gb было под вопросом.

рекомендации Пиши на наш сайт и зарабатывай 3050 ASUS уже 30 тр -30% на 6700XT ASUS 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки RTX 3070 за 50 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Вторая модель RTX 4080 сможет похвастаться 16Gb памяти GD6X и дизайном от партнёров. Какие спецификации получит эта конкретная версия, пока неизвестно. Возможно, это прояснится в дальнейших утечках.

Источник.