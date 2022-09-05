Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Kachka За пост начислено вознаграждение
Инсайдер раскрыл характеристики печатных плат RTX 4080 и RTX 4090
RTX 4080 получит две совершенно разных платы.
рекомендации
RTX 3050 - цены идут к 20 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3080 Gigabyte за 70 с началом
3060 Ti за 40 тр в Регарде
3060 ASUS дешевле 40 тр

Согласно новой утечке от инсайдера MEGAsizeGPU, ему стали известны характеристики двух топовых видеокарт поколения Ada Lovelace. По его словам, GeForce RTX 4090 будет поставляться с одним вариантом печатной платы, а RTX 4080 — с двумя.

реклама

Сообщается, что первый и единственный вариант RTX 4090 будет иметь 24Gb памяти, GDDR6X, 21 Гбит/с, 384-битную шину, TGP в районе 450W и невиданную доселе производительность. Что касается дизайна платы, он у ускорителей будет один – референсный, то есть Founders Edition – версия видеокарты такой, какой её видят разработчики.

Ситуация с RTX 4080 чуть интереснее: тут помимо Founders Edition будет ещё и дизайн платы от партнёров, что автоматически включает заводской разгон и интересные цветовые решения. MEGAsizeGPU утверждает, что первая RTX 4080 получит 12Gb GD6X, 9728 ядер, 23 Гбит/с, 256-битную шину, 340 TGP и партнёрские конфигурации, однако стоит отметить, что данные характеристики ещё подлежат уточнению: до сего момента существование версии на 12Gb было под вопросом.

рекомендации
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3050 ASUS уже 30 тр
-30% на 6700XT ASUS
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Вторая модель RTX 4080 сможет похвастаться 16Gb памяти GD6X и дизайном от партнёров. Какие спецификации получит эта конкретная версия, пока неизвестно. Возможно, это прояснится в дальнейших утечках.
Источник.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nvidia #ada lovelace #rtx 40 #rtx 4000 #rtx 4090 #rtx 4080
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

NVIDIA избавляется от видеокарт текущего поколения – GeForce RTX 3080 Ti на BestBuy стоит 45 000р
GeForce RTX 4080 может появиться в двух вариантах, с 16 ГБ и 12 ГБ видеопамяти
Похоже, NVIDIA могла выпустить RTX 3090 Super, появилось фото этой модели с полностью чёрным кулером
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Юрий Борисов озвучил семь приоритетных направлений развития космической отрасли России
14
Геймеры из РФ раскупили почти все видеокарты AMD – забираем оставшиеся модели по выгодным ценам
9
5 сентября стартует распродажа на Aliexpress - на какие смартфоны стоит обратить внимание
11
Компания Volt представила электровелосипеды 2022 года выпуска - Connect и Regent
4
Немецкие ученые предлагают с помощью деревянных городов сдержать глобальное потепление
26
NASA отказывается от запуска ракеты на Луну после нескольких часов попыток устранить утечку топлива
14
RX 6600 стал победителем рейтинга "Цена за FPS" на 4 сентября 2022 года
17
В связи с энергетическим кризисом британцам запретят готовить еду до самого вечера
59
Как тебе такое, Геральт из Ривии – какую видеокарту купить для повторного прохождения The Witcher 3
13
Видеокарты продолжают дешеветь: RTX 3090 падает до $928, а RTX 3080 Ti доступна за $799
17
Таблоиды Британии обсуждают падение цен в России и советуют жителям покупать путевки в теплые страны
132
Образец Core i9-13900K показал неоднозначные результаты в играх и вполне ожидаемые в тестах
80
В сети появился ещё один тест процессора Intel Core i9-13900K
11
В сети появилась фотография видеокарты GeForce RTX 3090 SUPER с черным кулером
5
В сеть попали спецификации процессоров Intel Core 13-го поколения Raptor Lake
2
Финальные спецификации 14 моделей процессоров Intel Core 13-го поколения — до 24 ядер и 5.8 ГГц
24
Инсайдеры назвали полные характеристики процессоров Intel Raptor Lake – Core i9-13900K@5.8 ГГц
14
Впечатляющие космические баталии в 4-минутном трейлере игрового процесса Homeworld 3
6
Маск заявил о скором массовом вымирании на Земле
31
Blizzard оригинально наказала игроков Diablo Immortal, покупающих валюту на сторонних площадках
2

Популярные статьи

Космический телескоп Джеймса Уэбба получил первые изображения экзопланеты в далёком космосе
53
10 самых популярных SSD объемом 500-512 ГБ в сентябре 2022 года
5
Покупка брендового компьютера - плата за эксклюзивность и качество или...
1
Мои впечатления от игры Dead Space. Часть 2
+

Сейчас обсуждают

Эовейн Триада
12:35
Так Hyper PC это тоже самое как сборка компа Ситилинком, какой это "бренд". Это же не HP, Lenovo, Acer, Asus или Alienware. Хотя и там ничего особенного и могут быть дешёвые простые комплектующии.
Покупка брендового компьютера - плата за эксклюзивность и качество или...
_Вежливый_HARM_
12:32
заглот напиши лучше как авианосец на угольной тяге бороздит просторы большого театра.
Британский авианосец Принц Уэльский сломался, оказавшись лёгкой целью для крейсера РФ Маршал Устинов
Козак Турчинов
12:28
оптиум для жертв маркетинга. даже 3050 делает 60фпс с лучами в многих играх
Неудачные видеокарты NVIDIA, которые вы не захотите купить осенью 2022
Заглот было занято
12:24
Заглот дерьмоглот, выдал очередную пачку ссылок на шитлинк.
Как тебе такое, Геральт из Ривии – какую видеокарту купить для повторного прохождения The Witcher 3
Андрей Богданов
12:22
Англичане это мировые клоуны сегодня. Только заявления их лидеров чего стоят. Ничего удивительного, что русские их троллят по всем фронтам.
Британский авианосец Принц Уэльский сломался, оказавшись лёгкой целью для крейсера РФ Маршал Устинов
Вадим Андриевский
12:18
С окопа вылезь , мож и увидишь.
Газа нет, но вы держитесь - вышла из строя последняя турбина "Северного потока"
Вадим Андриевский
12:17
На "," - поставь.
Газа нет, но вы держитесь - вышла из строя последняя турбина "Северного потока"
Вадим Андриевский
12:16
Скрепами и тугими поясами . ахах)
Газа нет, но вы держитесь - вышла из строя последняя турбина "Северного потока"
Вадим Андриевский
12:15
Да в каком говне вы только не роетесь. По уши уже.
Газа нет, но вы держитесь - вышла из строя последняя турбина "Северного потока"
Вадим Андриевский
12:14
Северным людоедам это не дано.
Газа нет, но вы держитесь - вышла из строя последняя турбина "Северного потока"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем