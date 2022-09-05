Согласно новой утечке от инсайдера MEGAsizeGPU, ему стали известны характеристики двух топовых видеокарт поколения Ada Lovelace. По его словам, GeForce RTX 4090 будет поставляться с одним вариантом печатной платы, а RTX 4080 — с двумя.
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Сообщается, что первый и единственный вариант RTX 4090 будет иметь 24Gb памяти, GDDR6X, 21 Гбит/с, 384-битную шину, TGP в районе 450W и невиданную доселе производительность. Что касается дизайна платы, он у ускорителей будет один – референсный, то есть Founders Edition – версия видеокарты такой, какой её видят разработчики.
Ситуация с RTX 4080 чуть интереснее: тут помимо Founders Edition будет ещё и дизайн платы от партнёров, что автоматически включает заводской разгон и интересные цветовые решения. MEGAsizeGPU утверждает, что первая RTX 4080 получит 12Gb GD6X, 9728 ядер, 23 Гбит/с, 256-битную шину, 340 TGP и партнёрские конфигурации, однако стоит отметить, что данные характеристики ещё подлежат уточнению: до сего момента существование версии на 12Gb было под вопросом.
Вторая модель RTX 4080 сможет похвастаться 16Gb памяти GD6X и дизайном от партнёров. Какие спецификации получит эта конкретная версия, пока неизвестно. Возможно, это прояснится в дальнейших утечках.
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