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Kachka За пост начислено вознаграждение
Видеокарты продолжают дешеветь: RTX 3090 падает до $928, а RTX 3080 Ti доступна за $799
В США такие цены уже не являются редкостью.
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Позавчера мы писали, что генеральный директор компании Nvidia Дженсен Хуанг подтвердил падение цен на игровые видеокарты GeForce RTX 3000 в ближайшее время. По его словам, напомним, макроэкономические препятствия на рынке и запуск новой архитектуры Ada Lovelace вынуждают компанию корректировать цены. Сообщалось, что успешный запуск RTX 4000 будет достигнут только тогда, когда RTX 3000 полностью исчезнут со складов. Уже сегодня мы можем видеть результат его слов.

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В частности, в очередной раз сильно подешевели топовые ускорители: RTX 3090 доступна на Newegg за $928 вместо рекомендованных $1 500 (56 тыс. руб. против 90 тыс. рублей по актуальному курсу). Флагманскую RTX 3090 Ti от EVGA можно найти за $1 099, хотя рекомендованная стоимость карты на данный момент составляет $2 000 (66 тыс. рублей против 120 тыс. рублей). Чуть более "потребительская" карта RTX 3080 Ti продаётся в США за $799, на старте её ценник держался на уровне $1 200 (48 тыс. рублей против 72 тыс. рублей).

Средне-бюджетный сегмент по-прежнему на одном и том же уровне:


 Цена сейчас Рекомендованная цена Скидка/наценка
RTX 3050 $299 $249 +$50
RTX 3060 $379 $329 +$20
RTX 3060 Ti $379 $399 -$20
RTX 3070 $549 $499 +$50
RTX 3070 Ti $579 $599 -$20
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Источники: 1, 2.

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#nvidia #видеокарты #rtx 3090 #rtx 3080 ti #rtx 3090 ti
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