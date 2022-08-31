Стратегический бомбардировщик практически неуязвим.

По данным журнала The National Interest (NI), долгие кропотливые работы над модернизацией тяжелого стратегического бомбардировщика B-2 Spirit, который стоит на вооружении США, привели к поражающим воображение успехам. Утверждается, что теперь B-2 стал практически неуязвим для противовоздушной обороны (ПВО), в том числе российской.

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В основном такой прогресс передовые инженеры США смогли получить благодаря новейшей версии системы управления обороной (Defensive Management System). Механизм её работы предельно прост: когда DMS, сканируя область под бомбардировщиков, обнаруживает вражеское ПВО, она автоматически уклоняется от всех ракет. Сообщается, что модернизация была необходима после того, как в России показали ПВО, способное на дальней дистанции бить по самолётам-невидимкам, коим и является B-2 Spirit.

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Как известно, Northrop B-2 Spirit – это самый дорогой из ныне существующих самолётов в США. За счёт радиопоглощающих материалов, которыми покрыт весь корпус бомбардировщика, он может переходить в Stealth-режим, где становится невидимым как для вражеской авиации, так и для ПВО. Кроме того, B-2 оснащён технологией "летающее крыло". Предназначается для быстрого прорыва ПВО противника и сброса ядерных боеголовок.

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