Большинство граждан РФ хранят свои запасы в рублях.

По новым данным от Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опрос, связанный со свободными деньгами и личным имуществом показал, как россияне распоряжаются деньгами, на что тратят и сколько откладывают на будущее. Итак, краткие результаты:

На текущие нужды тратят все средства, ничего не откладывая, в 2022 г. только 39% россиян, что на 14% меньше, чем десять лет назад

44% респондентов заявили, что всегда откладывают некоторую часть

14% вначале откладывают на потом, а уже дальше распределяют оставшиеся средства на жизнь и дальнейшие расходы

Тратят всё, ничего не откладывая, 36% мужчин и 42% женщин в возрасте от 25 до 59 лет. Чаще всего этого жители населённых пунктов, где живут менее 500 тыс. человек

Свободные средства после всех расходов в конце месяца остаются у 60% россиян, что на 4% больше по сравнению с 2012 г.

Подавляющее большинство граждан РФ (22%) хранят деньги не в иностранной валюте, а в рублях

19% респондентов ответили, что привыкли класть оставшиеся средства в банк под проценты

Лишь 5% вкладывают деньги в собственный бизнес

4% россиян покупают акции и профессионально занимаются финансовыми операциями

3% хранят сбережения в валюте. Чаще всего в долларах, евро и фунтах стерлингов

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По данным ВЦИОМа, модель трат за годы практически не изменилась: мужчины чаще женщин вкладываются в бизнес, а женщины по-прежнему имеют резкий недостаток свободных средств на руках. К современным способам инвестирования (акции, криптовалюты, банки) прибегают в основном жители крупных городов-миллионников.

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