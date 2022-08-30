Большие покупки будет выгоднее перенести.

Ровно неделю назад мы рассказывали, как "хитро" работает магазин AliExpress: как только в нём началась большая распродажа с сотнями скидочных товаров, внутренний курс доллара к рублю на маркетплейсе сразу пополз вниз, причём весьма быстрыми темпами: с 67 руб./$ до 63,77 руб./$. Сегодня площадка в очередной раз обновила курс, сделав его крайне невыгодным для россиян, которые всю продукцию покупают за рубли в перерасчёте в доллары.

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Согласно данным портала Helpix, официальный курс ЦБ сегодня составляет 60.36 руб. за 1 доллар. На AliExpress цифры совершенно другие: 68.83 руб./$. Учитывая, что вчера магазин рассчитывал цены по курсу 69.30/$, стоимость товаров резко повысилась в среднем на 8-9%.

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Стоит отметить, что когда биржевый курс доллара по отношению к рублю упадёт хотя бы на 1-2 у.е., курс AliExpress, скорее всего, последует за ним. Такое уже неоднократно было замечено. Например, 17. 08. 2022 курс ЦБ составлял 61.42 руб./$, а курс AliExpress – 68.40 руб./$. Как только официальный курс снизился до 59.74 руб./$, маркетплейс установил в разы более благоприятный курс – 63.85 руб./$.

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