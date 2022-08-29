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Энтузиасты показали, как будет выглядеть The Witcher 4 на движке Unreal Engine 5
Выглядит красиво, но есть и недостатки.
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На сегодняшний день продвинутый движок Unreal Engine 5 ещё далеко не так популярен среди комьюнити, как того хотелось бы, однако крупные игровые студии уже активно с ним работают. Например, на нём разрабатываются следующие проекты: S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl,  ARK 2, Fortnite: Battle Royale и The Witcher 4. О последнем мы сегодня поговорим чуть подробнее.

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Т.к. студия CD Projekt RED, кроме того, что она использует Unreal Engine 5 для своей новой игры, более ничего не сказала, энтузиасты с канала TeaserPlay решили самостоятельно сделать концепт-трейлер, показывающий, как на самом продвинутом движке будет играться следующая часть "Ведьмака".

Безусловно, демонстрация выглядит очень убедительно, учитывая, что сама CDPR к ней отношения не имеет. Тем не менее, даже в 4K и на UE5 некоторые сцены имеют ряд недостатков: иногда замыливается дорога, иногда отходят текстуры травы.

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Стоит отметить, что ролик не нужно воспринимать как готовую экранизацию реально существующего проекта. Авторы всего лишь хотели продемонстрировать, как на Unreal Engine 5 работают технологии Lument и Nanite, трассировка лучей и т.д., и у них это получилось.

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#unreal engine 5 #unreal engine #the witcher 4
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