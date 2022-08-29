Выглядит красиво, но есть и недостатки.

На сегодняшний день продвинутый движок Unreal Engine 5 ещё далеко не так популярен среди комьюнити, как того хотелось бы, однако крупные игровые студии уже активно с ним работают. Например, на нём разрабатываются следующие проекты: S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, ARK 2, Fortnite: Battle Royale и The Witcher 4. О последнем мы сегодня поговорим чуть подробнее.

реклама

Т.к. студия CD Projekt RED, кроме того, что она использует Unreal Engine 5 для своей новой игры, более ничего не сказала, энтузиасты с канала TeaserPlay решили самостоятельно сделать концепт-трейлер, показывающий, как на самом продвинутом движке будет играться следующая часть "Ведьмака".

Безусловно, демонстрация выглядит очень убедительно, учитывая, что сама CDPR к ней отношения не имеет. Тем не менее, даже в 4K и на UE5 некоторые сцены имеют ряд недостатков: иногда замыливается дорога, иногда отходят текстуры травы.

рекомендации 3060 Ti за 40 тр в Регарде 3070 за 40 тр MSI в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай 3050 ASUS уже 30 тр 12700KF за копейки в Ситилинке 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Стоит отметить, что ролик не нужно воспринимать как готовую экранизацию реально существующего проекта. Авторы всего лишь хотели продемонстрировать, как на Unreal Engine 5 работают технологии Lument и Nanite, трассировка лучей и т.д., и у них это получилось.