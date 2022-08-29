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Илон Маск предлагает запустить все атомные электростанции на полную мощность
Разногласия по поводу их экологичности не стихают и по сей день.
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Уже много десятков лет учёные спорят, являются ли атомные электростанции экологичными, или они загрязняю окружающую среду с каждой минутой своей работы. Однозначного ответа, который бы удовлетворил обе стороны, пока что никто не дал. Ключевая причина недоверия к АЭС заключается в двух факторах: во-первых, отходы деятельности атомных станций практически невозможно полностью утилизировать/переработать, во-вторых, всем известны катастрофические случаи в Чернобыле и Фукусиме, когда неправильное использование АЭС привело к массовым смертям, разрушениям и выбросам радиации. Многие зоны в Чернобыле до сих пор настолько заражены радиацией, что нахождение там более минуты может вызвать смертельные заболевания.

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Несмотря на это, глава Tesla и самый богатый человек на Земле Илон Маск придерживается мнения, что АЭС – это экологичный источник энергии. По его словам, каждая страна, у которой есть действующие атомные электростанции, должна увеличить производство энергии, а если АЭС по какой-либо причине закрыты, их нужно открывать. В сообщении Маск отмечает, что закрывать АЭС – это безумие с точки зрения национальной безопасности, и к тому же вредно для окружающей среды.

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Напомним, в прошлом миллиардер тоже выступал в поддержку АЭС. Например, в интервью для Business Insider в марте текущего года он сказал, что в странах, где маленький риск стихийных бедствий, нужно строить дополнительные АЭС и открывать их как можно быстрее. Тогда он утверждал, что атомная энергия необходима человечеству ровно до тех пор, пока её не смогут полностью заменять возобновляемые источники.
Источник.

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#илон маск #аэс
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