Цена уникальной модели уточняется.

Сотни дизайнерских корпусов для ПК, уникальных как по своему строению, так и по задумке инженеров, сегодня пополнил ПК-корпус Skribble от компании Aerocool. Его внешний дизайн практически ничем не отличается от самых классических корпусов за $50-70, однако на практике он может удивить кого-угодно. Дело в том, что изюминка Skribble состоит в его закалённых стёклах на передней и боковой панели, на которые можно наносить любой рисунок от руки.

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Сообщается, что при помощи специального маркера, который идёт в комплекте с корпусом, на корпусе можно вырисовывать даже целые картины. Естественно, с учётом того, что у покупателя будет определённый навык в этом деле. В любой момент рисунки можно стереть салфеткой и нанести новые.

Кроме крутой дизайнерское функции, корпус Skribble обладает адресуемой подсветкой ARGB, встроенным 120-мм кулером и большим форм-фактором: в него поместятся все материнские платы: mini-ITX, Micro-ATX и ATX. Размещение комплектующих стандартное: блок питания и слоты под накопители снизу, над ними видеокарта. Судя по изображениям, в корпус поместятся ещё 6 дополнительных 120-мм кулеров. Максимальный размер видеокарты составляет 362 мм. Цена устройства уточняется.

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