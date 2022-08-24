В августе ожидается падение цен на средне-бюджетный сегмент рынка видеокарт.

Меньше недели назад мы писали, что на рынке видеокарт всё идёт своим чередом: топовые модели дешевеют практически ежедневно, а карты средне-бюджетного сегмента пока что пасут задних. Тогда мы рассказывали, что разогнанная RTX 3090 Ti от ZOTAC обойдётся покупателям в $1 349 вместо $1 999 на старте продаж. Уже сегодня аналогичная модель от MSI по скидке будет стоить всего $1 279, что на 30% ниже РРЦ. За такую сумму пользователи могут получить ещё большие частоты (1920 МГц у MSI против 1890 МГц у ZOTAC), 24Gb памяти GDDR6X, 10752 ядра и много чего другого.

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Ближайший родственник карты – RTX 3090, – обойдётся в $1 099. Второй по скорости графический ускоритель предлагает 24Gb GDDR6X, 1725 МГц и 10496 ядер. RTX 3080 Ti, которую можно назвать третьим по мощности процессором Ampere, стоит в магазинах США $869, учитывая все скидки и бесплатные промокоды. Это примерно на 27% ниже рекомендованной цены от производителя.

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Более популярные видеокарты, такие как RTX 3050, RTX 3060, RTX 3060 Ti, RTX 3070 и RTX 3070 Ti по-прежнему далеки от идеала, однако, как сообщают инсайдеры, в конце текущего месяца все они должны значительно подешеветь из-за грядущего выхода нового поколения. Объективных причин, чтобы это обосновать, пока что не много.

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