RTX 3090 Ti бьёт все предыдущие рекорды.

С момента сильного падения цен на видеокарты меняется очень мало вещей. Как мы уже писали, обстоятельства сложились таким образом, что самые популярные чипы Nvidia и AMD оказались самыми дефицитными. Цены на них падают очень неспешно, а чаще всего в последнее время происходит обратное – карты дорожают. В частности, средне-бюджетная RTX 3060 Ti за $400 (24 тыс. рублей) даже в розничных сетях США продаётся с наценкой в $79 (почти 5 тыс. рублей). Несмотря на то, что ходят слухи о великом снижении цен в конце этого месяца, RTX 3070 Ti и RTX 3080 дешеветь пока что не собираются. Их ценники превышают РРЦ примерно на $50-75.

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С другой стороны мы видим флагманские процессоры вроде RTX 3090 Ti, которые бьют рекорды стоимости практически каждый месяц. Сегодня разогнанная карта Zotac Gaming AMP Extreme Holo обойдётся покупателю в $1 349 (82 тыс. рублей), что несравнимо с рекомендованной ценой в $1 999 (121 тыс. рублей). За $1 349 пользователь получит улучшенный чип с частотой 1890 МГц. Стоит отметить, что РРЦ в $1 999 указано для более медленных моделей Founders Edition, то есть карт от разработчиков. Партнёрские варианты, как правило, стоят дороже.

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Топовая AMD Radeon RX 6900 XT от ASRock, к примеру, по-прежнему стоит $699 (42 тыс. рублей), хотя должна продаваться за $999 (60 тыс. рублей). Похожая ситуация с RX 6800 XT, однако уже RX 6500 XT у геймеров считается слишком популярной, чтобы иметь столь низкий ценник, как у старших чипов.

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