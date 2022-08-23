Чтобы система заработала, каждая торговая точка должна обновить терминал.

По данным "Известий", в этом году огромное количество клиентов банков столкнулись с тем, что у них истекли сроки годности карт Visa и MasterCard, а обновить существующий пластик или заказать новый нет возможности, потому что компании, выпускавшие их, ушли из России. Решить проблему в российских банках решили следующим образом: если у карты истёк срок, его просто продлевали на 4-6 лет или карту вовсе делали бессрочной для использования внутри РФ. Как оказалось, такой вариант создал немало проблем.

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Утверждается, что ряд магазинов и сетей отказываются принимать рабочие карты с истёкшим сроком, даже несмотря на их де-факто рабочее состояние. К примеру, при оплате на "Яндекс Go" или в магазине Wildberries оплата не проходит. Происходит это по той причине, что не каждая торговая точка успела обновить терминал (онлайн-кассу), настроив её под приём просроченных карт Visa и MasterCard, из-за чего старый софт автоматически считает карту непригодной.

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Издание отмечает, что на данный момент проблема уже не носит массовый характер, а вскоре её и вовсе сведут к нулю. По крайней мере, в крупных городах и посёлках, где обновить терминал не составит большого труда.

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