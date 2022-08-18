Об этом заявило авторитетное американское издание, а после информацию подтвердил Пентагон.

Уже больше месяца США в рамках ленд-лиза официально поставляют Украине реактивные системы залпового огня M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), успевшие прославиться в интернете. О чём официально не упоминалось, так это о противорадиолокационных ракетах HARM (High-Speed Anti-Radiation Missile), предназначенных для быстрого обнаружения и уничтожения средств радиолокации противника. Впервые о поставках HARM в Украину заговорило авторитетное американское издание Business Insider.

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Сообщается, что ещё в августе российские блогеры находили обломки высокоскоростных ракет AGM-88 HARM, а сейчас информацию подтвердили в Пентагоне, заявив, что HARM запускаются с украинских самолётов, чтобы выводить из строя российские радары. Ни одного успешного случая применения пока что не приводится.

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Как отмечает Business Insider, противорадиолокационные ракеты HARM, несмотря на уникальность конструкции, едва ли сыграют решающую роль в конфликте, т.к. у украинской стороны нет достаточного количества авиации для запуска сразу нескольких HARM. Кроме того, у России есть технологии, способные сбивать HARM поодиночке, если те не летят "роем". В таком случае ракеты не представляют никакой угрозы.

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