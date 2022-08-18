Уже больше месяца США в рамках ленд-лиза официально поставляют Украине реактивные системы залпового огня M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), успевшие прославиться в интернете. О чём официально не упоминалось, так это о противорадиолокационных ракетах HARM (High-Speed Anti-Radiation Missile), предназначенных для быстрого обнаружения и уничтожения средств радиолокации противника. Впервые о поставках HARM в Украину заговорило авторитетное американское издание Business Insider.
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Сообщается, что ещё в августе российские блогеры находили обломки высокоскоростных ракет AGM-88 HARM, а сейчас информацию подтвердили в Пентагоне, заявив, что HARM запускаются с украинских самолётов, чтобы выводить из строя российские радары. Ни одного успешного случая применения пока что не приводится.
Как отмечает Business Insider, противорадиолокационные ракеты HARM, несмотря на уникальность конструкции, едва ли сыграют решающую роль в конфликте, т.к. у украинской стороны нет достаточного количества авиации для запуска сразу нескольких HARM. Кроме того, у России есть технологии, способные сбивать HARM поодиночке, если те не летят "роем". В таком случае ракеты не представляют никакой угрозы.
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