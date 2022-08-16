RTX 4080 и RTX 4070, по данным инсайдеров, переносятся на январь.

Далеко не в первый раз инсайдеры по оборудованию утверждают, что Nvidia не справится с давлением и перенесёт релиз практически всех видеокарты серии RTX 4000. В частности, самой популярной является теория, гласящая, что в 2022 г. выйдет лишь один ускоритель Ada Lovelace – флагманский чип RTX 4090. Остальные модели: RTX 4070 и RTX 4080, компания анонсирует на технологической выставке CES 2023, которая по обыкновению проходит в первых числах января.

реклама

Судя по сообщениям аккаунта Bits And Chips в Twitter, который является "зеркалом" известного в узких кругах одноимённого аналитического портала, инсайдеры Bits And Chips полностью уверены в том, что как в случае с Nvidia, так и с AMD, в этом году мы увидим лишь по одной новой карте от каждой компании. У Nvidia ей станет GeForce RTX 4090, у AMD – Radeon RX 7700 XT. RX 7800 XT и 7900 XT, соответственно, автоматически переносятся на первый квартал 2023 г. Следуя мнению, если RTX 4070 и RTX 4080 запустят на CES 2023, то Nvidia придётся перенести и RTX 4060.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 Ti MSI за копейки - смотри Последние 3070 за 50 тр - успей забрать Рухнула цена i9 12900K на треть 3050 дешевле 30 тр в Регарде 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 12700KF за копейки в Ситилинке 3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Стоит отметить, что аккаунт вполне может оказаться фейковым, т.к. не имеет галочки подтверждающей подлинность. Кроме того, в описании Bits And Chips сказано, что аккаунт создан для веселья, а принимать всерьёз посты не стоит. Тем не менее, данная точка зрения от этого менее популярной у других инсайдеров не становится.

Источник.