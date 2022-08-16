Образец умеет стрелять, бегать и выполнять простые боевые задачи.

С момента выхода робота-собаки Boston Dynamics, которая поразила мир своей грациозностью и в то же время эффективностью в экстремальных условиях, многие учёные-инженеры пытались создать подобную технологию у себя в стране. Получилось, мягко говоря, далеко не у всех. Один из действительно рабочих образцов был показан на форуме "Армия-2022" в России. Роботизированный комплекс получил кодовое имя М-81.

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Сообщается, что российская разработка, внешне напоминающая собаку, способна на ведение точной стрельбы из укрытий, транспортировку оружия, патронов и медикаментов в боевых условиях; ведение разведывательной работы, целеуказания, патрулирования и охраны территории. Авторство инженерного чуда принадлежит компании АО "Интеллект Машин", занимающейся разработками в сфере вооружения и искусственного интеллекта.

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По данным разработчиков, чтобы достичь максимального результате во время боёв, робот был сконструирован на основе бионики: авторы "скопировали" некоторые детали животного мира, в том числе и внешний вид, и на основе этого создали робо-собаку. На данный момент образец единственный в своём экземпляре, однако после показа компания заявила, что в скором времени наладит в РФ серийное производство М-81, которые могут стать хорошим конкурентом Boston Dynamics.

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