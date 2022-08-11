К сожалению, это просто модель, а не рабочая камера.

Опираясь на знаменитую серию фильмов "Трансформеры", японская компания Takara Tomy в сотрудничестве с брендом Canon выпустила новые игрушки, главной фишкой которых является их способность свободно трансформироваться в популярную цифровую камеру Canon EOS R5. К сожалению, функционал игрушки крайне ограничен: трансформация хоть и работает, как в фильмах, однако камера лишена всех своих возможностей. По сути, это просто макет камеры, потому что снимать фото и видео она не может.

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Сообщается, что беззеркалка на 20% меньше оригинальной модели. Когда камера в режиме робота, он использует объектив в качестве щита. Дополнительным аксессуаром к игрушке Canon будет предлагать мини-копию фотоаппарата для большей реалистичности и узнаваемости трансформера. Предварительный выпуск фигурок пройдёт в Японии 25 февраля 2023 г., где за игрушку будут просить не менее $147 (9 тыс. рублей). С 12 августа и до 28 сентября компания собирает предзаказы.

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Стоит отметить, что на видео, анонсирующем новых роботов, не показано, как именно они будут трансформироваться: компания лишь заявила, что это роботы-трансформеры, и у них есть весь соответствующий функционал.