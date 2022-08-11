Новую видеокарту выпустить никогда не поздно.

На дворе август 2022 года, а мы все еще наблюдаем появление новых графических ускорителей на основе архитектуры двухлетней давности. По сообщениям портала Videocardz, Yeston представила видеокарту Cute Pet на базе RTX 3060 с графическим процессором GA106. Эта модель не разогнана на заводе и не претендует на звание самой быстрой видеокарты в своём ценовом сегменте, зато вполне может удостоиться звания самой симпатичной.

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Yeston RTX 3060 Cute Pet представляет собой маленький ускоритель формата Mini-ITX с одним кулером, который благодаря скромным размерам (18,8 см) сможет влезть даже в самые маленькие корпуса. Отмечается, что ускоритель, несмотря на свои габариты, может похвастаться вполне неплохим набором современных характеристик: 3584 ядра CUDA, 12Gb памяти GDDR6 со скоростью 15 Гбит/с, 192-битная шина, 48 ROP, 1320 МГц в стандартном режиме и 1777 МГц в бусте. Стоимость устройства в Китае оценивается ровно в $400, однако за границы Поднебесной модель пока не вышла.

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Напомним, ранее серию Cute Pet пополнила видеокарта Radeon RX 6500 XT, а до неё частью коллекции стала Radeon RX 580. Вероятно, в скором времени любители животных увидят ещё несколько модификаций RTX 3000 от Yeston того же формата.

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