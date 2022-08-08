Если слухи подтвердятся, 24 Гбит/с получит RTX 4090 Ti.

Уже долгое время аналитики спорят над тем, какую память получат видеокарты RTX 40. С одной стороны, они должны быть качественно мощнее, чем RTX 30, поэтому у трёх базовых моделей будет GDDR6X на 24 Гбит/с. С другой, если у RTX 4070, RTX 4080 и RTX 4090 будет по 24 Гбит/с на каждую, то что тогда останется для Ti-версий. Логично, что Nvidia нужно будет чем-то "приманить" покупателей, чтобы их выбор пал на модели Titan. В конце концов, сошлись на следующем: 21 Гбит/с получат три высокопроизводительных чипа: RTX 4070, 4080, 4090. У их Ti-версий, соответственно, будет более мощная память GDDR6X на 24 Гбит/с.

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Как сообщает портал Videocardz, компания Micron, разрабатывающая для видеокарт данную память, уже поставила её на массовое производство, потому что полная информация о ней появилась на веб-сайте компании.

Несмотря на большие ожидания, журналисты Videocardz не уверены, что память со скоростью 24 Гбит/с получит какая-либо видеокарта, кроме флагманской RTX 4090 Ti. По данным портала, аналогичная ситуация в своё время была с поколением Ampere: революционные 21 Гбит/с из всех ускорителей получил лишь один – RTX 3090 Ti. Вероятнее всего, с поколением Ada Lovelace история повторится.

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Напомним, предполагается, что RTX 4090 Ti получит 18176 CUDA-ядер, 48Gb G6X и 384-битную шину. В графическом тесте 3DMark TimeSpy Extreme карта должна дойти до 24 тыс. баллов.

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