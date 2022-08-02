Годы оскорблений сделали компанию лишь сильнее.

Много лет подряд, как только компания Samsung "выбила себе место под солнцем", её критики и хейтеры называли бренд не Samsung, а наоборот – Gnusmas. Звучало это в весьма обидном тоне, но, как показывает практика, оскорбления не только не нанесли компании какой-то ощутимый урон, но ещё и сделали её сильнее. Настолько, что Gnusmas стал официальным товарным знаком и гордостью Samsung.

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Ещё во время рекламы Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition Samsung впервые показала маленького синего инопланетянина, имя которого тогда не называлось. Сейчас ситуация прояснилась. Синего инопланетянина назвали Гнусмасом (G-nusmas), а сам он стал официальным талисманом и виртуальным аватаром Samsung наподобие робота-андроида у Android.

Предполагается, что первое сольное выступление G-nusmas состоится во время презентации Galaxy Unpacked, где анонсируют новые складные смартфоны компании. Не исключено, что если G-nusmas сможет конкретным образом повлиять на продажи, он станет частью индустрии и будет "выходить на сцену" чаще.

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Сообщается, что Samsung подала заявку на регистрацию товарного знака "G-nusmas" в Ведомство интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO) в конце прошлого месяца.

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