Много лет подряд, как только компания Samsung "выбила себе место под солнцем", её критики и хейтеры называли бренд не Samsung, а наоборот – Gnusmas. Звучало это в весьма обидном тоне, но, как показывает практика, оскорбления не только не нанесли компании какой-то ощутимый урон, но ещё и сделали её сильнее. Настолько, что Gnusmas стал официальным товарным знаком и гордостью Samsung.
реклама
Ещё во время рекламы Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition Samsung впервые показала маленького синего инопланетянина, имя которого тогда не называлось. Сейчас ситуация прояснилась. Синего инопланетянина назвали Гнусмасом (G-nusmas), а сам он стал официальным талисманом и виртуальным аватаром Samsung наподобие робота-андроида у Android.
Предполагается, что первое сольное выступление G-nusmas состоится во время презентации Galaxy Unpacked, где анонсируют новые складные смартфоны компании. Не исключено, что если G-nusmas сможет конкретным образом повлиять на продажи, он станет частью индустрии и будет "выходить на сцену" чаще.
Сообщается, что Samsung подала заявку на регистрацию товарного знака "G-nusmas" в Ведомство интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO) в конце прошлого месяца.
Источник.