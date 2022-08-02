Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Kachka За пост начислено вознаграждение
У Samsung новый виртуальный аватар – инопланетянин Гнусмас
Годы оскорблений сделали компанию лишь сильнее.
анонсы и реклама
3070 Gigabyte дешевле 60 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
12700KF за копейки в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
Рухнула цена i9 12900K на треть

Много лет подряд, как только компания Samsung "выбила себе место под солнцем", её критики и хейтеры называли бренд не Samsung, а наоборот – Gnusmas. Звучало это в весьма обидном тоне, но, как показывает практика, оскорбления не только не нанесли компании какой-то ощутимый урон, но ещё и сделали её сильнее. Настолько, что Gnusmas стал официальным товарным знаком и гордостью Samsung.

реклама

Ещё во время рекламы Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition Samsung впервые показала маленького синего инопланетянина, имя которого тогда не называлось. Сейчас ситуация прояснилась. Синего инопланетянина назвали Гнусмасом (G-nusmas), а сам он стал официальным талисманом и виртуальным аватаром Samsung наподобие робота-андроида у Android.

Предполагается, что первое сольное выступление G-nusmas состоится во время презентации Galaxy Unpacked, где анонсируют новые складные смартфоны компании. Не исключено, что если G-nusmas сможет конкретным образом повлиять на продажи, он станет частью индустрии и будет "выходить на сцену" чаще.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Вдвое подешевела 6700XT MSI
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
3060 Ti задешево в Ситилинке
3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела
RX 6600 за 30тр в Регарде
3070 Ti MSI за копейки в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Сообщается, что Samsung подала заявку на регистрацию товарного знака "G-nusmas" в Ведомство интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO) в конце прошлого месяца.
Источник.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#samsung #gnusmas #g-nusmas #гнусмас
7
Показать комментарии (7)

Материалы по теме

Появились сведения по SSD Samsung 990 Pro объёмом 1 ТБ и 2 ТБ с PCIe Gen 5
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Перекупщики стали лучшими друзьями геймеров из РФ – почему серый импорт дешевле параллельного
27
Медные прокладки - убийцы видеокарт появились в продаже на Авито
28
Доллар пробился выше 62 рублей, но держать его на счетах становится всё страшнее
22
Эксперты советуют геймерам не покупать видеокарты в 2022г – GeForce RTX 3080 будет стоить 30 000р
22
Торговая площадка Aliexpress подняла курс доллара до 73 рублей
31
Заработки криптошахтеров пошли вверх в июле
5
Состоялся выход Linux Mint 21 «Vanessa»: оптимизированный код, обновлённые приложения, переработанные интерфейсы и многое другое
7
Телескоп Джеймс Уэбб впервые обнаружил сверхновую звезду
+
Британец, потерявший на свалке 7 500 биткоинов, будет искать их с помощью робособак Boston Dynamics
6
Американец выиграл в лотерею $1,3 млрд, но должен заплатить налог $470 млн
15
AMD Ryzen 7000 поступят в продажу 15 сентября по цене от 299 долларов за Ryzen 5 7600
29
iPhone 14 будет представлен в середине сентября
3
5 самых популярных видеокарт в магазинах РФ на 1 августа 2022г – лучшее соотношение цены и fps
5
Как купить плохую видеокарту – изучаем самый неправильный способ выбора для неопытных новичков
11
Galaxy S23 Ultra может снова получить камеру-перископ 10 Мп с 10-кратным зумом
1
Геймер потратил в Diablo Immortal на персонажа $100 тысяч и стал слишком силён, чтобы сражаться с другими игроками
1
Приключенческая игра AI Dungeon с генератором текстовых квестов вышла в Steam
1
Core i7-13700K и Core i5-13600K продемонстрировали разочаровывающий результат в игровых тестах
11
Во дворе китайского ресторана случайный посетитель обнаружил следы динозавров
+
Нейросеть "DALL-E-2" показала «последние селфи на Земле»
4

Популярные статьи

Дефицит газа в ЕС стал реальностью задолго до зимы – почему ветряки и солнечные панели неактуальны
103
10 знаменитых игр прошлого, в которые можно поиграть прямо в браузере
8
Купил RTX 3060Ti новой ревизии. Высокое напряжение на памяти уже в "прошлом"
324
Обзор смартфона Motorola Moto Edge X30 Under Screen Edition
12
Как я прошёл Stray – необычная игра о приключениях рыжего кота в мире равнодушных роботов
31
Записки Космического Сантехника. HP G7000
12

Сейчас обсуждают

Marc Crass
14:37
А интелу с "яблоком" слабо в такую постиронию со штеудом и "огрызком?
У Samsung новый виртуальный аватар – инопланетянин Гнусмас
Эовейн Триада
14:37
Я им и пользуюсь ;) Кстати при загрузке большого числа вкладок он требует 6 ядерного процессора. 4 ядра 100% загрузка, да не тормозит на вид, но грузится дольше. 2 ядра (Скайлейк i3 3.7ггц) тормозит у...
Записки Космического Сантехника. Lenovo ThinkPad T410
grokin
14:36
Ахаха, мало того что тебе flyval нечего ответить по сути, ты ещё и про школу не в курсе: https://resh.edu.ru/subject/lesson/5907/conspect/48230/ физика 11 класс, урок 20 постулаты специальной теории о...
По данным ВЦИОМ, россияне становятся более научно-грамотными с каждым годом
Proxy Demon
14:35
Самсунг говно а не электроника. Телевизоры и мониторы, выжигающие глаза яркостью и цветами. Пылесосы, которые не сосут. Акустика с ужасным звуком. Не понимаю как они остаются на плаву, да ещё и цены д...
У Samsung новый виртуальный аватар – инопланетянин Гнусмас
Эркюль Пуаро
14:34
Смотри до пенсии не прожди,ждун)))
Эксперты советуют геймерам не покупать видеокарты в 2022г – GeForce RTX 3080 будет стоить 30 000р
flyval
14:33
И о чём говорит твоя ссылка? Что в каких-то забитых или узкоспециализированных школах не было Астрономии? Кстати, в вечерних школах тоже её не преподавали, но однако оценку в аттестат ставили. Загляни...
По данным ВЦИОМ, россияне становятся более научно-грамотными с каждым годом
Exiton
14:33
Напряжение на памяти под нагрузкой не замерил. Температуру памяти под нагрузкой не замерил. "Брака нет!", твёрдо и чётко!
Купил RTX 3060Ti новой ревизии. Высокое напряжение на памяти уже в "прошлом"
Ляпучка
14:33
"Нам многие говорят, что термопасту жалеть не надо, и чем больше её на процессоре, тем температуры будут меньше." - это кто и где, интересно такое говорит? Ни разу не встречала...
Залил сокет AM4 термопастой, ремонтирую без потери гарантии
Spambomber13
14:31
На первом фото такой няшный чебурген у зелота случился. Или это автопортрет? А так-то срать я хотел на этих мамкиных копателей, пусть хоть глотку друг дружке перегрызут.
В сети Эфира грядёт раскол – часть майнеров планирует бойкотировать PoS, добывая Эфир на видеокартах
Zeb_Joker
14:29
Те, кто в начале 2000-ых ржал, как читается самсунг...Они выросли, закончили школу,институт и пошли на работу маркетологами)))
У Samsung новый виртуальный аватар – инопланетянин Гнусмас
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем