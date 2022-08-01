Видимо, лишние гигабайты не дают какой-то весомой прибавки производительности.

Меньше недели назад мы сообщали, что компания Sapphire решилась на первую серьёзную модификацию видеокарты Radeon RX 6500 XT, добавив помимо версии на 4Gb памяти также версию на 8Gb. Уже сегодня интересная модификация появилась в продаже, однако пока что только в Китае. Как утверждают источники, за графический процессор Sapphire RX 6500 XT 8G Platinum просят всего $265, что на $30 больше, чем стоит оригинальная модель.

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Характеристики RX 6500 XT почти не изменились:

GPU Navi 24

1024 потоковых процессора

64-битная шина памяти

Четыре линии PCIe 4.0

В компании Sapphire утверждают, что во время модификации RX 6500 XT инженерам дали три главные задачи, на которых нужно было сосредоточить всё внимание. Во-первых, само собой, увеличить количество памяти GDDR6 с 4Gb до 8Gb, что не стало большой проблемой. Во-вторых, нужно было увеличить тактовую частоту в бусте до 2855 МГц. Наконец, в-третьих, чтобы видеокарта более плавно и стабильно работала под увеличенными нагрузками, инженерам дали задание установить дополнительный восьмиконтактный разъем питания.

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Стоит отметить, что лишнее 4Gb памяти повлекли дополнительные расходы на потребление чипа: теперь ему необходимо 130W. Когда ускоритель появится в рознице в других регионах, производитель не уточнил.

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