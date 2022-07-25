Классическая версия видеокарты Radeon RX 6500 XT от производителя, как известно, включает 4Gb видеопамяти GDDR6. Аналогичный объём у всех партнёров, среди которых решила выделиться компания Sapphire. В анонсирующем сообщении сказано, что скоро Sapphire выпустит модернизированную версию видеокарты, в которой будет уже не 4Gb GDDR6, а 8Gb памяти. Стоит отметить, что компания стала первым партнёром, официально представившим такую модель.
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Кроме прочего, у версии от Sapphire увеличенная тактовая частота в бусте (2855 МГц) и более высокое потребление – 130W. Остальные характеристики остались прежними: частота 1800 МГц, 64-битная шина памяти, 1024 потоковых процессора. Любопытно, что вдвое увеличенная память и дефолтная частота – весьма странное решение, однако лишние 4Gb никогда не помешают.
В сообщении не указано, когда модернизированная Radeon RX 6500 XT выйдет, и сколько будет стоить в рознице. Не исключено, что из-за дополнительных 4Gb новинка получит не самый маленький ценник. Как предполагают эксперты, если сейчас рекомендованная стоимость Radeon RX 6500 XT 4Gb составляет $200, то за Radeon RX 6500 XT 8Gb вполне могут попросить минимум $230-250.
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