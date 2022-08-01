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RTX 4070 Ti сможет потягаться с RTX 3090 Ti
Вот такого точно никто не ожидал.
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Предполагалось, что поколение Ada Lovelace наконец познакомит пользователей с большими мощностями и одновременно весьма маленькими ценами на видеокарты. Например, у средне-бюджетных чипов нового поколения будет та же производительность, что и у флагманских чипов старого. В новой утечке инсайдер Kopite7kimi эти слухи полностью подтверждает.

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По его словам, у RTX 4070 Ti будет полноценный графический процессор AD104 с 7680 ядрами. Предыдущие утечки дали понять, что чип также получит 48 МБ кэш-памяти L2, 12Gb памяти GDDR6X, которые работают со скоростью 21 Гбит/с на 192-битном интерфейсе шины. Сообщалось, что потребление младшей версии (RTX 4070) не превысит 300W, а вот у старшей – RTX 4070 Ti, будет примерно 400W. Если информация окажется верна, то у RTX 4070 Ti окажется на 25% больше ядер, чем у RTX 3070 Ti. Кроме прочего, RTX 4070 Ti сможет продемонстрировать новейшие тензорные ядра 4-го поколения, ядра RT 3-го поколения и работу всех современных функций RTX, направленных на улучшение графики: DLSS, Reflex, Broadcast, Resizable-BAR, Freestyle, Ansel, Highlights и Shadowplay.

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Источники утверждают, что с тактовыми частотами 2,0–3,0 ГГц новая RTX 4070 Ti будет соответствовать по производительности флагманской карте нынешнего поколения – RTX 3090 Ti. Соответственно, если рекомендованная цена RTX 3090 Ti до сих пор держится на уровне $2 000 (на практике карта стоит $1 500), то аналогичную производительность новое поколение предоставит всего за $600-750.
Источник.

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#nvidia #ada lovelace #rtx 3090 ti #rtx 40 #rtx 4000 #rtx 4070 ti
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Anglesmith
12:58
На моей прошлой 2070s этот тест пару ошибок в видеопамяти давал (это и есть подозрительно), а так все прекрасно работало
Купил RTX 3060Ti новой ревизии. Высокое напряжение на памяти уже в "прошлом"
Нешешбек
12:57
))))
Купил RTX 3060Ti новой ревизии. Высокое напряжение на памяти уже в "прошлом"
wolfire
12:56
вот это уже по серьёзке а че авентадора то нет, вообще поражаюсь этой ламбе
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Нешешбек
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Купил RTX 3060Ti новой ревизии. Высокое напряжение на памяти уже в "прошлом"
Нешешбек
12:54
Серьезный человек, всегда серьёзен - золотые слова от Шеши.
Купил RTX 3060Ti новой ревизии. Высокое напряжение на памяти уже в "прошлом"
Tant-Ogly
12:54
хотел взять её , но частые вылеты в играх на амд до сих пор есть. не рискнул ее брать. у меня был райзен 5 4650g в видеокартой vega 8 . вылетали игры пару раз с последним драйвером adrenalin
Купил RTX 3060Ti новой ревизии. Высокое напряжение на памяти уже в "прошлом"
mistergrim
12:53
Это временно. 99% ЦА не умеют в английский, а запас контента на русском в нетфликсе не бесконечный.
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Tant-Ogly
12:53
сам такой. а температура на 1 фото есть. тут же не ddr6x (нет на банках памяти датчиков)
Купил RTX 3060Ti новой ревизии. Высокое напряжение на памяти уже в "прошлом"
Нешешбек
12:53
Так держать. Когда новые статьи будут?
Купил RTX 3060Ti новой ревизии. Высокое напряжение на памяти уже в "прошлом"
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