Вот такого точно никто не ожидал.

Предполагалось, что поколение Ada Lovelace наконец познакомит пользователей с большими мощностями и одновременно весьма маленькими ценами на видеокарты. Например, у средне-бюджетных чипов нового поколения будет та же производительность, что и у флагманских чипов старого. В новой утечке инсайдер Kopite7kimi эти слухи полностью подтверждает.

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По его словам, у RTX 4070 Ti будет полноценный графический процессор AD104 с 7680 ядрами. Предыдущие утечки дали понять, что чип также получит 48 МБ кэш-памяти L2, 12Gb памяти GDDR6X, которые работают со скоростью 21 Гбит/с на 192-битном интерфейсе шины. Сообщалось, что потребление младшей версии (RTX 4070) не превысит 300W, а вот у старшей – RTX 4070 Ti, будет примерно 400W. Если информация окажется верна, то у RTX 4070 Ti окажется на 25% больше ядер, чем у RTX 3070 Ti. Кроме прочего, RTX 4070 Ti сможет продемонстрировать новейшие тензорные ядра 4-го поколения, ядра RT 3-го поколения и работу всех современных функций RTX, направленных на улучшение графики: DLSS, Reflex, Broadcast, Resizable-BAR, Freestyle, Ansel, Highlights и Shadowplay.

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Источники утверждают, что с тактовыми частотами 2,0–3,0 ГГц новая RTX 4070 Ti будет соответствовать по производительности флагманской карте нынешнего поколения – RTX 3090 Ti. Соответственно, если рекомендованная цена RTX 3090 Ti до сих пор держится на уровне $2 000 (на практике карта стоит $1 500), то аналогичную производительность новое поколение предоставит всего за $600-750.

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