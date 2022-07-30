Пару дней назад мы рассказывали о том, что президент РФ Владимир Путин изъявил желание сотрудничать с турецким производителем знаменитых беспилотников Bayraktar Baykar Makina. По крайней мере, об этом в своём репортаже рассказало издание CNN Türk со ссылкой на президента Турции Тайипа Эрдогана. Вчера эту новость опровергли как в МИДе Турции, так и в турецком Оборонпроме.
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Так, глава МИДа Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что его страна в принципе никаких переговоров с Россией о продаже БПЛА Bayraktar на данный момент не ведёт. Глава турецкого Оборонпрома Исмаил Демир специально для газеты Hürriyet отметил, что он не может сказать, будут ли налажены поставки в ближайшем будущем, потому что это зависит от решения высшего руководства. Затем Демир добавил, что, как таковой, вопрос на повестке дня отсутствует. Если правительство Турции придёт к определённому выводу в плане сотрудничества с Россией, Оборонпром приложит все усилия для реализации технической стороны.
Исходя из двух заявлений, официальные переговоры о продаже БПЛА Bayraktar ещё не ведутся, но если в правительстве примут те или иные условия, поставки беспилотников возможны. Не исключено, что подробности этого вопроса мы узнаем 5 августа, когда Эрдоган посетит Россию.
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