А вот у компании такого желания нет.

Последние несколько недель интернет буквально переполнен слухами о том, что Россия ищет пути поставок иранских и турецких БПЛА (беспилотный летательный аппарат). Вначале правительство якобы заинтересовалось всемирно известными Байрактарами, которые на данный момент состоят на вооружении Украины, а после и иранскими аналогами. Вчера появилось официальное подтверждение одной из версий.

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По словам CNN Türk со ссылкой на президента Турции Эрдогана, Владимир Путин обратился к нему с желанием наладить поставки турецких БПЛА Bayraktar. Любопытно, что информация появилась именно накануне визита Эрдогана в Россию, он планируется 5 августа. Возможно, на встрече лидеры стран также затронут и тему БПЛА Bayraktar, хотя шанс продажи их ВС РФ крайне мал. На прошлой неделе генеральный директор турецкой компании Baykar Makina Халук Байрактар в интервью тому же CNN рассказал, что компания никогда не продавала ударные беспилотники ТБ2 России, и не будет этого делать в будущем по политическим причинам.

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Сообщается также, что в закупке БПЛА Bayraktar резко заинтересовались в ОАЭ. Там хотят не просто купить несколько турецких дронов, а построить на своей территории завод по их производству. На предложение ОАЭ в Baykar Makina пока что публично не ответили.

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