Galaxy S22 Ultra почти полностью пропал из продажи.

Как пишет издание Cnews, некоторые регионы России столкнулись с дефицитом продукции компании Samsung. Когда компания прекратила поставки в марте этого года, всё казалось не так трагично, однако уже сегодня пользователи начали замечать, что из продажи практически полностью исчез новый Galaxy S22 Ultra. Его нет ни в "Связном", ни в "Ситилинке", ни в магазинах "Мегафона". В "М.Видео", чтобы купить устройство, нужно будет ждать самовывоза 3-5 дней. Доставку – и того дольше.

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Как отмечает директор по продажам "Мегафона" Давид Борзилов, дефицит и правда существует, но на данный момент он контролируемый. Новых S22 нет в Екатеринбурге, Казани и Перми, зато в достатке имеется серия S21 и более бюджетные модели серии A. Кроме того, беспокоиться за Samsung нечего: рано или поздно производственную нишу южнокорейской компании займут китайские вендоры.

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Несмотря на тот факт, что Samsung – один из двух сотен брендов, попавших в список параллельного импорта, наладить поставки устройств в Россию пока что сложно. Эксперты по параллельному импорту сообщают, что риск продажи смартфонов Samsung россиянам состоит в том, что производитель может удалённо заблокировать каждый отдельный телефон, который был включен в регионе, где его быть не должно. Возможно, с момента включения до блокировки не пройдёт и 30-ти секунд. Возможно, он не будет заблокирован никогда.

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