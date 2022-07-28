Главными "спонсорами" игры являются геймеры из США.

Совсем недавно скандальная Diablo Immortal заработала первые 50 млн долларов, несмотря на волну хейта от игроков. Уже сегодня игра достигла нового этапа – 100 млн долларов всего за 8 недель после релиза. На данный момент тайтл находится на 13-м месте в магазинах App Store и Google Play по расходам на микротранзакции, а стоит учитывать, что не самая маленькая часть пользователей играет в новую Diablo на ПК. В жанровых категориях Diablo Immortal попала в ТОП-5: ролевые игры – четвёртое место, MMORPG – второе.

реклама

Кроме того, игра смогла заработать первые 100 млн за рекордно маленький период времени. В своё время аналогичную сумму быстрее получила только знаменитая Pokemon GO (2 недели). Исходя из данных графика SensorTower, Diablo Immortal в своём стремлении обогатить разработчиков обогнала Fire Emblem Heroes (первые $100 млн за 10 недель) и Fortnite (12 недель). Что уж говорить о Final Fantasy XV: A New Empire, которая свои $100 млн получила только спустя 22 недели. Главными "спонсорами" игры являются пользователи из США, Южной Кореи и Японии.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай Вдвое подешевела 6700XT MSI Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри 3060 Ti задешево в Ситилинке 3080 Gigabyte Gaming за 80 тр 3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела RX 6600 за 30тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Напомним, с самого момента релиза Diablo Immortal запомнилась игрокам беспощадной донатной системой, которая не позволяет прокачать персонажа до играбельного уровня, не заплатив за внутриигровые элементы реальные деньги.

Источник.